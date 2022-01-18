Doğu Anadolu'daki 4 ilde 201 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 201 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 79 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Araçların termometresinin sıcaklığı sıfırın altında 35 derece gösterdiği Özalp ilçesinde, vatandaşlar araçlarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Soğuk havanın etkisiyle su depoları ve akarsuların donduğu ilçede, itfaiye ekipleri çatılarda boyları 2 metreyi aşan buz sarkıtlarını temizledi.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 94 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyip şehir dışına taşıyor.

Kar yağışının ardından kent genelinde soğuk havanın etkisiyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını branda ve battaniyeyle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde yolu kardan kapanan 18 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Muş

Muş'ta geçen hafta aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşullarının kentte ulaşımı aksattığını söyledi.

Ekiplerin kapanan yolların açılması için çaba gösterdiğini belirten Yentür, bugün tüm yerleşim birimlerine ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.