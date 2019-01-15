Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kış

Doğu'da Kış

33 dakika önce

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır'da 14, Bingöl'de 28, Elazığ'da 9 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır'da 14, Bingöl'de 28, Elazığ'da 9 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan Yamaçlı köyünde rahatsızlanan bebek, ekiplerin çalışması ile hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kulp, Çermik, Çüngüş, Hani, Lice Silvan ve Dicle ilçelerine bağlı 14 köy ile bağlı 21 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bingöl

Bingöl'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların ulaşıma açılması için 11 ekip tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Elazığ

Elazığ'ın ilçelerinden Maden'de 3, Palu'da 3, Sivrice'de 2, Kovancılar'da bir köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Alacakaya ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra eğitime ara verildi.

Siirt

Siirt İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde yaşayan bir yaşındaki Eylem Doğan'ın rahatsızlanması üzerine ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yolu kar nedeniyle kapanan köye ulaşması amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü. Yolun ulaşıma açılmasıyla Doğan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:22 Kaynak: AA

Siirt, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Güncel
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