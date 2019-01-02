Son Dakika Haberleri: Doğu'da Soğuk Hava

Doğu'da Soğuk Hava

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum il geneli ile Kars, Ağrı ili ve güneybatı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Erzincan'da 8, Ağrı'da 11, Erzurum'da 16, Ardahan'da 22, Kars'ta 21 derece kaydedildi.

Yetkililer, bölgede akşam saatlerinden itibaren buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda sürücüler ve ilgili kurumları uyardı.

Kars'ta aşırı soğuk nedeniyle mazot depoları donan araçlar çalışmadı. Sürücüler başka araçlardan takviye yaparak araçlarını çalıştırdılar. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Güncel
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