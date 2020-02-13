Doğu Karadeniz'de 3 ilde 455 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de 3 ilde 455 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de 3 ilde 455 yerleşim birimine ulaşılamıyor

6 saat önce

Doğu Karadeniz'de kar yağışı sonrası 3 ilde 455 köy ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz'de 3 ilde 455 yerleşim birimine ulaşılamıyor, System.String[]

Doğu Karadeniz'de kar yağışı sonrası 3 ilde 455 köy ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 40, Kelkit'te 60, Köse'de 4, Kürtün'de 28, Şiran'da 55, Torul'da 24 olmak üzere 211 köy yolu ulaşıma kapandı.

Okulların tatil edildiği kentte, İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor.

-Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl merkezinde 12, Ardanuç'ta 32, Arhavi'de 4, Borçka'da 2, Murgul'da 10, Hopa'da 1, Şavşat'ta 58, Yusufeli'nde ise 12 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle Alucra'da 28, Çamoluk'ta 11, Dereli'de 2, Eynesil'de 4, Görele'de 15 ve Şebinkarahisar'da 53 olmak üzere 113 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz, Kürtün, Kelkit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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