Doğu Karadeniz'de yoğun kar nedeniyle 5 ilde 417 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de yoğun kar nedeniyle 5 ilde 417 yerleşim birimine ulaşılamıyor

6 saat önce

Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilde 417 köye ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz'de yoğun kar nedeniyle 5 ilde 417 yerleşim birimine ulaşılamıyor, System.String[]

Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilde 417 köye ulaşım sağlanamıyor.

Artvin İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, il genelinde 156 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde 35, Ardanuç'ta 20, Arhavi'de 9, Borçka'da 35, Murgul'da 5, Yusufeli'nde 13, Şavşat'ta da 39 köye yolu ulaşıma kapandı.


Ekipler, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin- Ardahan arasındaki Sahara geçidinde de trafikte aksama yaşanmaması için kara yolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri şehir içi trafiğinin güvenliği için ana ve ara yollarda karla mücadele kapsamında kepçe ve greyderlerle yol açıyor, buzlanmanın önüne geçmek için de tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan kentin en önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1.5 metreyi geçti.


Rize


Rize İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de Çamlıhemşin, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 40 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Ekipler, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinin bazı mahallerinde de ulaşım güçlükle sağlanıyor. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, gün içerisinde hava sıcaklığının ısınması ile oluşabilecek çığ ve buz parçası kopmalarına karşı da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar yağışı sonrası 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Merkez ilçede 50, Kelkit'te 10, Köse'de 3, Kürtün'de 28, Şiran'da 15, Torul'da 30 olmak üzere 136 köye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle Şebinkarahisar 38, Alucra 17, Çamoluk 16, Dereli 1, Doğankent 1, Eynesil 1, Görele 4, Piraziz 4 olmak üzere 82 köy ile ulaşım yapılamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Bayburt'ta da Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu olmak üzere 3 köye ulaşılamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz, Ardahan, Ardanuç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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