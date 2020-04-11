Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

7 saat önce

Sakarya'da polis ekiplerinin vatandaşların ekmek ihtiyacını gidermesi Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya'da polis ekiplerinin vatandaşların ekmek ihtiyacını gidermesi Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydan, cadde ve sokaklarda yasaklara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Öte yandan kent genelinde polis ekipleri, 155'i arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise güvercinleri unutmayarak yem bıraktı.

Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, 15 Mart-10 Nisan tarihleri arasında ihtiyaç sahibi 2 bin 120 vatandaşa gıda kolisi yardımı yapıldığı belirtildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, tüm aile sağlığı merkezlerinde geçerli karar doğrultusunda, gebe, loğusa, bebek ve çocuk izlemi, aşı ve tarama faaliyetleri gibi hizmetler 08.30-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Diğer muayene, kontrol, tahlil gibi hizmetler 10.30-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında verilecek.

Ekmek dağıtımı devam ediyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ekmek dağıtımı devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalar yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, Gölcük'te yasak kapsamı dışındaki fırın işletmeleri ekmek üretimine devam ederken, fırın çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grupları, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların evlerine dağıtım yapıyor.

Gölcük Fırıncılar Odası Başkanı Murat Dağ, "Sağlığımız için vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar. Biz fırıncılar olarak Gölcük halkımızın hepsinin ekmek ihtiyaçlarını gidereceğiz." dedi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydan, cadde ve sokaklarda, ekipler tarafından dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse ile halk pazarında incelemelerde bulunarak vatandaşlara ve esnafa sosyal mesafeye ve kendi izolasyon bölgelerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca, Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar, Vefa Sosyal Destek Grubuna, ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan bin koli destek sağladı.

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi ile Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan 100 siperlik de İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'a teslim edildi.

Yenice Belediyesi, cumartesi günleri kurulan halk pazarında önlem aldı. Zabıta amirliği ekipleri pazar yerinde denetim yaptı. Giriş ve çıkışların tek bir kapıdan yapıldığı pazara gelenlerin ateşleri ölçülüyor. Pazara, pazarcıların iki katı kadar vatandaşın içeri girilmesi sağlanıyor.

Öte yandan, Safranbolu Belediyesi, SAKEM'de üretilen maskelerden 500'ünü Yenice Belediyesine verdi.

Bolu

Bolu'da kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

Bariyerlerle kapatılan caddeye girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece buraya geçmemeleri için uyaran ekipler, maske ve eldiven takılması tavsiyesinde de bulunuyor.

İl merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de kontrol altında tutuluyor. Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri, mobil hizmet aracıyla vatandaşların bazı işlemlerini buradan yapabilmesine imkan sağlıyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüsle mücadele kapsamında manav, market ve pazar yerlerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da görevli personelle birlikte yardım talep eden bazı vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gıda kolisi yardımı yapan hayırseverlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ise sosyal medya hesabından vatandaşların evde kalması yönünde uyarıda bulundu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Zonguldak, Karabük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:15 Kaynak: AA

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