Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

04.01.2021 12:53
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor, System.String[]

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinasyonunda kentte denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğun kullanılan alanlarda maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Yol kontrol noktalarında araçları da denetleyen ekipler, toplu taşıma araçlarında şoför ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde dezenfekte işlemleri ve maske dağıtımları sürüyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Kent genelinde Kovid-19 denetimleri de sürüyor. İş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret eden polis, jandarma ve zabıta ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın koordinesinde emniyet ekiplerinin Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri yoğun şekilde sürdürülüyor.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lütfen tedbirleri hayatımızın bir parçası haline getirelim, uyarıları dikkate alalım." ifadesi kullanıldı.

Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri ise Düverdüzü, Erdemli ve Kaymakçı köylerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım paketi ulaştırdı.

Düzce Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtırken, kent genelinde dezenfeksiyon çalışması sürüyor.

Kentin bariyerlerle kapatılan ve kontrol noktaları oluşturulan en işlek bölgesine giriş yapmak isteyen vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor.

Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu'da da bazı cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Zabıta ve polis ekipleri, işlek yerlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yapıyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri de kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçerek, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü gerçekleştiriyor.

Batı Karadeniz, Jandarma, Marmara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika


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