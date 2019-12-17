Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne destek - Son Dakika
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Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne destek

7 saat önce

İHH Afyonkarahisar Şubesi Arama Kurtarma ekibi, Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere dikkat çekmek için Şuhut ilçesindeki Taşkale Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne destek, System.String[]

İHH Afyonkarahisar Şubesi Arama Kurtarma ekibi, Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere dikkat çekmek için Şuhut ilçesindeki Taşkale Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Araçlarıyla Şuhut ilçesine gelen 20 İHH Arama Kurtarma ekibi, soğuk hava ve sis altında Senir Köyü üzerinden Bininler Öreni ve Uçmak Şelalesi üzerinden tırmanışa geçti.


Taşkale dağının zirvesine ulaşan ekip, burada Türk bayrağı ve Doğu Türkistan bayrağı açarak Çin'in uygur bölgesinde yaşanan zulme dikkat çekti.

Ekip başkanı Ömer Tunç, burada yaptığı açıklamada, "Doğu Türkistan'da Çin zulmüne karşı Uygur Türklerine destek olmak amacı ile onların sesini dünyaya duyurmak için 20 arkadaşımızla bu tırmanışı gerçekleştirdik. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş sonrası ekipler, zirvede hatıra fotoğraf çektikten sonra döndü.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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