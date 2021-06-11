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DOKAP ve Samsun Valiliği arasında 5.5 milyon liralık imza - Son Dakika

DOKAP ve Samsun Valiliği arasında 5.5 milyon liralık imza

11.06.2021 14:52
DOKAP ve Samsun Valiliği arasında 5.5 milyon liralık imza, System.String[]

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) ve Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek toplamda 5 milyon 680 bin lira tutarındaki 5 ayrı proje için imza töreni gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) ve Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek toplamda 5 milyon 680 bin lira tutarındaki 5 ayrı proje için imza töreni gerçekleştirildi.

Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi, Koyunlar için Püskürtmeli Seyyar Banyoluk Projesi, Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesi, Arı Sütü Projesi ve İsrail Sazanı ile Mücadele ve Kooperatifleri Güçlendirme Projesinin protokol imza töreni Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

DOKAP tarafından yapılan açıklamada, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile beraber yürütülecek 5 yarı projenin toplam maliyetinin 5 milyon 680 bin lira olduğu belirtilerek, projeler hakkında bilgi verildi.

Yapılan açıklamada, "Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında 10 adet bin 20 metre kare (24mx42,5 m) plastik sera, 3 adet Silaj Paketleme Makinası, 12 ton silajlık mısır tohumu, 15 ton yem bezelyesi tohumu, 10 ton silajlık soya tohumu verilecektir. Toplam proje tutarı ise 2 milyon 500 bin TL'dir. İsrail Sazanı ile Mücadele ve Kooperatifleri Güçlendirme Projesinin amacı ise ilimiz sınırları içerisinde bulunan önemli içsuları kaynaklarımızda baskın durumda bulunan ve bu nedenle diğer ekonomik değeri yüksek (tatlı su levreği, sazan, kefal, turna vs.) tatlı su balıkları üzerinde baskı oluşturan, bölgemizde halk arasında İsrail Sazanı, Ciguli gibi isimlerle anılan Carassius gibelio istilacı balık türünün avcılığının teşvik edilerek ekonomiye kazandırılması ve bir nebze olsun stoklarının eritilmesidir. Proje kapsamında 50 balıkçı teknesi görev yapacak olup, 2021-2023 yılları arasında 3 yıl boyunca bu balıkçı teknelerine İsrail sazanı avlamaları için her 3 ayda bir 2'şer adet fanyalı uzatma ağı verilecektir. Ayrıca 50 adet el pompası, 100 adet can yeleği, avlanan İsrail sazanlarının uygun ortamda saklanabilmesi için proje kapsamında 7 adet soğuk hava deposu sağlanacaktır. Projenin toplam maliyeti bir 800 bin TL'dir. Koyunlar İçin Püskürtmeli Seyyar Banyoluk Projesi kapsamında ise koyunlarda paraziter mücadele yapılırken banyoluk sayesinde gebe koyunlardaki atık yapmanın, kırkım makinesi ile yaralanmaların önüne geçilecek ve zamandan kazanılacaktır. Koyunlar İçin Püskürtmeli Seyyar Banyoluk Projesi ile Müdürlüğümüz ve Samsun İli Koyun Keçi Birliği tarafından oluşturulan komisyon ile sürü yoğunluğuna göre belirli gruplara ayrılacak ilçelere 20 adet püskürtmeli seyyar banyoluk, 30 adet ise kırkım makinesi dağıtımı yapılacaktır. Alımı yapılacak banyoluk ve makineler Samsun İli Koyun ve Keçi Birliğine teslim edilecektir. Projenin süresi 24 ay, tutarı ise 600 bin TL'dir. Arı Sütü Projesi'nde de, 800 adet arı kolonisi, 20 yüksük kalıbı, 40 adet larva transfer kaşığı, 20 adet derin dondurucu dağıtımı yapılacak olup, projenin süresi 12 ay olup tutarı 390 bin TL 'dir. Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesiyle de, Samsun İlinde hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan ailelerin kullandığı mera ve yaylalarda suluk gibi otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler yaparak, yetiştiricilerin girdi maliyetlerini azaltmak, hayvancılığı sürdürülebilir hale getirmek ve bu sayede ailelerin elde ettikleri ürünlerin kalitesinin ve verimlerinin yükseltilmesi ile bu işle uğraşan insanlarımızın gelir düzeyi ve yaşam kalitelerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Toplam proje tutarı 390 bin TL'dir" denildi. - GİRESUN

DOKAP ve Samsun Valiliği arasında 5.5 milyon liralık imza

Doğu Karadeniz Projesi, Samsun, İsrail, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DOKAP ve Samsun Valiliği arasında 5.5 milyon liralık imza - Son Dakika Ekonomi


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