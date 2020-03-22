Doktor çift kanunla 'corona cover'i söyledi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Doktor çift kanunla 'corona cover'i söyledi - Son Dakika

Doktor çift kanunla 'corona cover'i söyledi

6 saat önce

Doktor çift kanunla 'corona cover'i söyledi Karı koca doktor düet yaparak seslendirdikleri şarkı ile binlerce vatandaşı bilinçlendirdi Denizli'de karı koca çift doktorlar korona virüsü için bestelediği 'corona cover' isimli şarkıyı kanun ile çalıp, seslendirdi.

Doktor çift kanunla 'corona cover'i söyledi

Karı koca doktor düet yaparak seslendirdikleri şarkı ile binlerce vatandaşı bilinçlendirdi

DENİZLİ - Denizli'de karı koca çift doktorlar korona virüsü için bestelediği 'corona cover' isimli şarkıyı kanun ile çalıp, seslendirdi.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan, dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de de görülen korona virüsü salgını etkileri arttırarak devam ediyor. Denizli'de, virüse karşı yoğun bir şekilde mücadele eden karı koca Ali İhsan Yıldız ve Ceren Coza Yıldız isimli doktor çift ise 'corona cover' isimli şarkıyı kanun ile çalıp, seslendirdi. Düet yapan doktor çiftin söylediği şarkı sosyal medyada büyük yankı buldu. Şarkının bazı sözlerini değiştiren evli çift şarkıyla binlerce vatandaşı hijyen konusunda bilinçlendirerek dışarı. Kocasının kanun ile çaldığı şarkıyı Ceren Coza Yıldız söyledi.


Evli doktor çiftin seslendiği şarkının sözleri ise şöyle:

"Korona dünyayı dize getirdin helal sana kapadın dünyayı evine ocağına üç buçuk atıyoruz burada. Helal sana korona hapşırma sakın ağzını kapa elini değirme dirseğinle aman durma hiç yaklaşma bir metrede 'dur.' Sakası yok bak bu korona hadi millet hep birlikte o ellerini yıka 10 dakikada bir yıka o evinden de çıkma oldu mu?"

Doktor çift kanunla 'corona cover'i söyledi

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizli, Wuhan, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:56 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
17:59
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi         
13:45
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 22:31:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doktor çift kanunla 'corona cover'i söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]