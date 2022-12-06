"Dolandırılmayın" diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı - Son Dakika
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"Dolandırılmayın" diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı

06.12.2022 10:32

"Dolandırılmayın" diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı Adana'da merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonda devre mülk sahiplerini arayıp daha pahalı fiyata satma vaadiyle 125 kişiden 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 57 şüpheli yakalandı 12'si tutuklandı Tutuklanan şüpheliler...

"Dolandırılmayın" diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı

Adana'da merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonda devre mülk sahiplerini arayıp daha pahalı fiyata satma vaadiyle 125 kişiden 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 57 şüpheli yakalandı 12'si tutuklandı

Tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Okan O'nın operasyondan iki gün önce "dolandırılmayın" diye demeç verdiği de ortaya çıktı

ADANA - Adana merkezli 33 ile düzenlenen operasyonda devre mülk sahiplerini arayıp daha pahalı fiyata satma vaadiyle 125 kişiden 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 57 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı, zanlılardan birinin operasyondan iki gün önce "dolandırılmayın" diye demeç verdiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, devre mülklerini satmak isteyen 125 kişiyi ağlarına düşürüp, yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin özellikle yaşlı kişileri seçtiği, kurdukları paravan şirkete çağırdığı mağdurları harç, tapu, sigorta ve pul masrafları adı altında dolandırdıkları belirlendi. Bu tespitlerin ardından ekipler, Adana merkezli 33 ilde 3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 57 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerden Okan O.'nun, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda dolandırıcılık uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

Şüpheli Okan O.'nun röportajda, "Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Hiçbir devre mülk 1 milyon TL etmez. Ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 57 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Okan O.'nun da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Dolandırılmayın' diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı - Son Dakika

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