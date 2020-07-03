Domates tarlada 60 kuruşa düştü - Son Dakika

Domates tarlada 60 kuruşa düştü

Adana'da geçen ay hasatla birlikte tarlada kilosu 3 liradan satılan domates, 60 kuruşa kadar düştü.

Adana'da geçen ay hasatla birlikte tarlada kilosu 3 liradan satılan domates, 60 kuruşa kadar düştü.

Altının kilogramı 391 bin 200 liraya yükseldi
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı


Çukurova'nın bereketli topraklarında dört mevsim onlarca ürünün hasadı yapılıyor. Geçen ay kentteki 29 bin dönüm alanda ekili domatesin hasadı Haziran ayında başladı. İlk hasat yapıldığı dönem tarlada 3 liradan satılan domatesin kilosu 60 kuruşa kadar geriledi.


Yaklaşık 225 bin ton rekoltenin beklenen domateste fiyatların düşmesi çiftçiyi üzerken, tüketiciyi sevindiriyor.


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte domates hasadının devam ettiğini söyledi.


"Bu fiyatların daha da altına düşmez"


Kentte havaların hasat öncesinde serin gittiği için verimin yüksek olduğunu söyleyen Doğan, "Dönüme 6 ton ile 8 ton arasında verim alınmakta. Tarlada fiyatı geçen hafta 2 liraydı. Şu an havaların ısınması ve Aydın, Amasya, Tokat ile Manisa gibi illerde domatesin çıkmasından dolayı fiyatlarda gerileme oldu. Şu an fiyat 60 kuruş ile 80 kuruş arasında değişmekte. 2 haftaya kadar kent genelinde domates bitecektir. Çiftçimiz ilk başlarda umduğunu buldu ancak bugünlerde hasat bolluğu yaşanmakta ve fiyatlar aşağı düştü. Nakliyede de sıkıntı var şu anda. Türkiye'nin dört bir yanına şu anda Adana'dan ürün gidiyor. İnşallah bu fiyatların daha da altına düşmez. Eğer bu fiyatların altına düşerse hem çiftçi hem de tüccar zarar eder" diye konuştu.


"İhracat yapılsa sıkıntı kalmayacaktı"


Domates ihracatının kota kısıtlaması nedeniyle durmasının da fiyatları düşürdüğünü aktaran Doğan, "Domates ilk başlarda ihraç edilince fiyatlar çok iyiydi. Ancak kota nedeniyle ihracat durunca Antalya domatesi de iç piyasaya girdi. Hem Antalya hem de Adana domatesleri iç piyasada olunca fiyatlar geçen haftadan bugüne kadar birdenbire aşağı çekildi. Yurt dışına domates ihracatı fazla olsaydı fiyatlarda sıkıntı olmayacaktı" dedi.


"Domatesin kilosu en az 1 lira olmalı"


Çiftçi İzzet Güven de fiyatlardan memnun olmadıklarını belirterek, "Verimimiz iyiydi ama fiyatta bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Dönüme 5 ile 6 ton arasında verim aldık. Taban fiyatı 50 kuruşken en yüksek fiyat ise 80 kuruş. Bu bizim maliyetlerimizi kurtarmıyor. En azından 1 lira olması gerekiyor. Fiyatlar niye böyle bizde bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.


Tüccar Murat Aybi ise Adana'dan domates alıp İstanbul'a sattığını söyledi. Ürün kalitesinin iyi olduğunu aktaran Aybi, "Buradan 80 kuruşa yüklüyoruz ama nakliye ve işçi parası yüksek. Biz de çiftçi de zarar ediyor. Tarlada 1 lira, hallerde ise 2 lira olursa ancak kurtarır" şeklinde konuştu. - ADANA

Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Domates tarlada 60 kuruşa düştü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:48 Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
Altının kilogramı 391 bin 200 liraya yükseldi
16:59
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:40
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
16:39
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
16:30
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 17:18:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Domates tarlada 60 kuruşa düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]