Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlaması ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump, Moron ve Rota'da bulunan İspanyol üslerini saldırı gerçekleştirmek amacıyla kullanmak istemişti.

İSPANYA ABD'YE ÜSLERİNİ KULLANMA İZNİ VERMEDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "savaşa hayır" diyerek ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Moron ve Rota'daki İspanyol üslerini kullanmasına izin vermedi.

TÜRK KULLANICIDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu açıklama sonrası Türk bir kullanıcı, İspanya'ya teşekkür etmek adına sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda eski İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın İspanya Milli Takımı forması ile çekilmiş bir fotoğrafını, uzun ve dalgalı saçlı bir montajla paylaştı. Paylaşılan fotoğrafa "Dünyada tek bir kel İspanyol bile kalmayacak." ifadelerini ekleyen sosyal medya kullanıcısının bu esprili sözleri büyük dikkat çekti.

İSPANYA'DAKİ CANLI YAYINDA BİLE GÜNDEME GELDİ

Görüntü tüm dünyada hızla yayılırken, İspanya'daki bir canlı yayında da gündeme geldi. Program sunucusu El Gran Wyoming, ekrana getirilen sosyal medya paylaşımı hakkında yorum yaparak yapılan paylaşım ve gösterilen tepki hakkında Türkiye'ye övgülerde bulunarak "Beni en çok duygulandıran uluslararası tepki, asil Türk halkından geldi. İspanya'ya en güzel sözlerini ilettiler. Mesela Beşiktaş taraftarı İbrahim adlı anonim bir vatandaş ve bu tamamen gerçek, bizim uydurmamız değil, 'Dünyada tek bir kel İspanyol kalmayacak' diyor. Teşekkür olarak da Iniesta'nın muhteşem saçlı bir fotoğrafını eklemiş. İspanyollar ve Türkler kardeştir; onların sayesinde artık Matamoroslardan çok Gemeliers'e benzeyeceğiz." sözlerini sarf etti.