Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

05.03.2026 20:07  Güncelleme: 20:17
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ''savaşa hayır'' diyerek ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Moron ve Rota'daki İspanyol üslerini kullanmasına izin vermemesinin ardından Türk bir sosyal medya kullanıcısı dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım İspanya'da büyük ses getirirken, canlı yayında dahi gündeme geldi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlaması ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump, Moron ve Rota'da bulunan İspanyol üslerini saldırı gerçekleştirmek amacıyla kullanmak istemişti.

İSPANYA ABD'YE ÜSLERİNİ KULLANMA İZNİ VERMEDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "savaşa hayır" diyerek ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Moron ve Rota'daki İspanyol üslerini kullanmasına izin vermedi.

TÜRK KULLANICIDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu açıklama sonrası Türk bir kullanıcı, İspanya'ya teşekkür etmek adına sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda eski İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın İspanya Milli Takımı forması ile çekilmiş bir fotoğrafını, uzun ve dalgalı saçlı bir montajla paylaştı. Paylaşılan fotoğrafa "Dünyada tek bir kel İspanyol bile kalmayacak." ifadelerini ekleyen sosyal medya kullanıcısının bu esprili sözleri büyük dikkat çekti.

İSPANYA'DAKİ CANLI YAYINDA BİLE GÜNDEME GELDİ

Görüntü tüm dünyada hızla yayılırken, İspanya'daki bir canlı yayında da gündeme geldi. Program sunucusu El Gran Wyoming, ekrana getirilen sosyal medya paylaşımı hakkında yorum yaparak yapılan paylaşım ve gösterilen tepki hakkında Türkiye'ye övgülerde bulunarak "Beni en çok duygulandıran uluslararası tepki, asil Türk halkından geldi. İspanya'ya en güzel sözlerini ilettiler. Mesela Beşiktaş taraftarı İbrahim adlı anonim bir vatandaş ve bu tamamen gerçek, bizim uydurmamız değil, 'Dünyada tek bir kel İspanyol kalmayacak' diyor. Teşekkür olarak da Iniesta'nın muhteşem saçlı bir fotoğrafını eklemiş. İspanyollar ve Türkler kardeştir; onların sayesinde artık Matamoroslardan çok Gemeliers'e benzeyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Enis Çakar Enis Çakar:
    yani ne denek dunya da 1 tek kel ispanyol bile kalmayacak, Ben bisey anlamadim, cahilligime ver in, biri aciklayabilirmi 6 2 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk Muhammed Kucuk:
    Türkiye uluslararasında saç ekimi ile ünlü bir ülke.Almanyada yaşıyorum,birisi Türkiye ye tatile gideceğini söylese 'neden saçların mi dökülüyor' gibi espriler yapılıyor. Ispanyollar Amerika'ya hayır dediği için Türkiye böyle bir jest yapacak size diye espri yapmış. 5 0 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Saç Ekiminde Kalite ve Uygun fiyatta Dünya Lideri Türkiye olduğu için. Anlamayanlara.... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
