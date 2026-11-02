Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti - Son Dakika
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Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

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Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti
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Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti
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ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinglerde konuşma yaptığı sırada çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti. Güney Carolina ve Iowa'daki konuşmalarında aniden anlaşılması güç sesler çıkaran Trump'ın hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Görüntüler farklı yorumlara neden olurken, seslerin neden kaynaklandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Carolina eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde, eski eyalet valisi Nikki Haley'i Birleşmiş Milletler Büyükelçiliğine atama kararından söz ettiği sırada alışılmadık bir ses çıkardı.

Haley'i neden bu göreve getirdiğini anlatan Trump, cümlesini tamamlamadan önce boğazından gelen ve ne olduğu anlaşılamayan bir ses çıkardı. Ardından konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

O anlar mitingin kamera kayıtlarına yansırken, Trump'ın çıkardığı sesin nedeni konusunda farklı değerlendirmeler yapıldı.

BİR GÜN SONRA BENZER GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Trump'ın Iowa eyaletinde düzenlenen mitinginde de benzer bir durum yaşandı. ABD Senatosu seçimlerinden söz eden Trump, konuşmasının ortasında anlaşılması güç bir ses çıkardı ve ardından cümlesine devam etti.

Art arda iki mitingde yaşanan bu anlar, Amerikan basınında dikkat çekti. The New Republic ve Hindustan Times gibi yayın organları, Trump'ın konuşmaları sırasında çıkardığı alışılmadık sesleri haberleştirdi.

GÖRÜNTÜLER FARKLI YORUMLARA NEDEN OLDU

Trump'ın mitinglerdeki konuşmaları bazı izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Özellikle Güney Carolina'daki konuşmasında çıkardığı sesin geğirme, öksürme veya boğaz temizleme sesi olup olmadığı tartışıldı.

Bazı yorumcular Trump'ın konuşma biçimini eleştirirken, bazıları ise bu tür seslerin tek başına herhangi bir sağlık sorununa işaret etmeyeceğini vurguladı.

SESLERİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Trump'ın konuşmaları sırasında çıkardığı seslerin nedenine ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Güney Carolina mitingine ait görüntülerin gerçek olduğu, konuşmanın orijinal C-SPAN kayıtlarıyla karşılaştırılarak doğrulandı.

Ancak söz konusu seslerin herhangi bir sağlık sorunundan kaynaklandığına ilişkin doğrulanmış tıbbi bilgi bulunmuyor.

Donald TrumpABD BaşkanıCarolinaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fatih Tula Fatih Tula:
    Kesin uzaylıdır?????? 1 0 Yanıtla
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