Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışına Aldırmadı.
1 saat önce
Dondurucu soğuk ve kar yağışına aldırmadı.
Dondurucu soğuk ve kar yağışına aldırmadı.. Otomobille geçmeye cesaret edilemeyen geçidi bisikletle geçti
Sivas- Erzincan
karayolu üzerindeki Kızıldağ geçidini, donduran soğuk ve tipi nedeniyle kış aylarında otomobiller geçmeye cesaret edemezken, Çekyalı turist
bisikleti ile geçti
SİVAS - Sivas-Erzincan karayolu üzerinde ki Kızıldağ geçidini, donduran soğuk ve tipi nedeniyle kış aylarında otomobiller geçmeye cesaret edemezken, Çekostovakyalı turist bisikleti ile geçti.
Sivas- Erzincan il sınırında bulunan 2.190 rakımlı Kızıldağ Geçidi kış aylarında sürücülerin kabusu olmaya devam ediyor. Dondurucu soğuk ve tipi nedeni ile bir çok sürücü Kızıldağ Geçidini aşmaya çekinirken bisikleti ile geçidi geçen Çekyalı bir turist dikkat çekti.
Hava sıcaklığının eksi 15'e düştüğü geçitte geçtiğimiz gün kar yağışı ve tipi de etkili olurken bazı araçlar yolda kaldı. Sadece Çekyalı olduğu öğrenilen bir turist ise bu zorlu geçidi bisikleti ile geçmeyi başardı. Nereden geldiği bilinmeyen Erzincan'a gittiği anlaşılan turist sakallarının buz tutmuş olmasına rağmen soğuk ve tipiye aldırış etmeden pedal çevirerek yoluna devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:36 Kaynak: İHA
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