Dört büyüklere stoper dayanmıyor - Son Dakika
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Dört büyüklere stoper dayanmıyor

6 saat önce

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son dört sezonda toplamda 40 stoper oyuncusu transfer etti.

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son dört sezonda toplamda 40 stoper oyuncusu transfer etti. 4 büyük kulüp, söz konusu transferler için 48 milyon 162 bin avro bonservis ücreti ödedi.


Süper Lig'in dört büyük kulübü, son yıllarda kadroda istikrarı sağlayamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un özellikle stoper mevkisine son yıllarda çok fazla transfer yapması dikkat çekti. Söz konusu kulüpler, son 4 sezonda tam 40 stoper oyuncusu transfer ederek bu bölgede büyük değişimlere gitti. Bu transferler için toplamda 48 milyon 162 bin avro bonservis bedeli ödendi.


En fazla transfer Trabzonspor'dan


Bu sene şampiyonluk yolunda oldukça iddialı olan Trabzonspor, stoper mevkisinde belirsizlik yaşayan takımların başında geldi. Bu sezon 6 stoper oyuncusunu kadrosuna katan bordo-mavililer, son 4 sezonda 12 stoper transferi yaparak bu alanda zirvede yer aldı. Fırtına, 12 transfer için 2 milyon 262 bin avro bonservis ücreti ödedi. 10 transfer yapan Beşiktaş 9 milyon 350 bin avro harcarken, 9 transferi bulunan Fenerbahçe ise 8 milyon 750 bin avro bonservis ücreti ödedi.


En çok bonservis ücretini Galatasaray ödedi


Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray da stoper konusunda tam anlamıyla bir istikrar yakalayamadı. Bu sezon Ozornwafor'u renklerine bağlayıp ardından Almeria kulübüne kiralayan ve geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Luyindama'nın bonservisini alan sarı-kırmızılılar, son 4 sezonda 9 stoper transferi gerçekleştirdi. Galatasaray, söz konusu 9 transfer için toplam 27 milyon 800 bin avro bonservis ücreti ödedi.


Trabzonspor'un son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:


2019-2020 sezonu


Manuel de Costa


Ivanildo Fernandes (Kiralık)


Gaston Campi


Edgar Le


Atakan Gündüz


Manoel (Kiralık)


2018-2019 sezonu


Majid Hosseini


Zargo Toure


2017-2018 sezonu


Tomas Hubocan (Kiralık)


2016-2017 sezonu


Serge Akakpo


Jan Durica


Carl Medjani


Galatasaray'ın son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:


2019-2020 sezonu


Ozornwafor


Luyindama


2018-2019 sezonu


Marcao


Luyindama (Kiralık)


Semih Kaya


2017-2018 sezonu


Maicon


Denayer


2016-2017 sezonu


Serdar Aziz


Ahmet Çalık


Fenerbahçe'ninson 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:


2019-2020 sezonu


Adil Rami


Simon Falette (Kiralık)


Zanka


2018-2019 sezonu


Serdar Aziz


Diego Reyes


Sadık Çiftpınar


2017-2018 sezonu


Luis Neto (Kiralık)


2016-2017 sezonu


Roman Neustadter


Martin Skrtel


Beşiktaş'ın son 4 sezonda yaptığı stoper transferleri:


2019-2020 sezonu


Victor Ruiz


2018-2019 sezonu


Enzo Roco


Isımat Mirin


2017-2018 sezonu


Pepe


Domagoj Vida


Atınç Nukan (Kiralık)


2016-2017 sezonu


Matej Mitrovic


Marcelo Guedes


Atınç Nukan (Kiralık)


Ersan Gülüm (Kiralık) - BURSA

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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