Down Sendromlu Sporculardan Farkındalık Maçı

Spor

28.01.2026 10:39
Ankara Hayatın Artı Biri Spor Kulübü, Down sendromlu bireyler için gösteri maçı düzenledi.

DOWN sendromlu sporculardan oluşan 'Ankara Hayatın Artı Biri Spor Kulübü', Ankara Spor Salonu'nda farkındalık oluşturmak amacıyla gösteri maçı yaptı. Takım oyuncuları, maçta sergiledikleri performansla tribünleri dolduran basketbol severlerden uzun süre alkış aldı.

EuroCup'ta Türk Telekom ile Litvanya temsilcisi Lietkabelis'in Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği mücadelenin devre arasında Türkiye'nin ilk Down Sendromlu basketbol takımlarından Ankara Hayatın Artı Biri Spor Kulübü gösteri maçı için sahaya çıktı. Maçta sergiledikleri performansla tribünlerden uzun süre alkış alan sporcular, Down Sendromlu bireyler için de farkındalık oluşturdu. Kulübün kurucusu ve aynı zamanda başkanı olan Cevdet Kotan, takımın başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bu takım ilk kurulduğunda böyle bir şey hayal dahi edemezdim. Milli takım bazında 4 sporcumuz var ve Milli takım düzeyinde Avrupa ve Dünya'da 2'nci olduk. Macaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 1'incilik bekliyorum" diye konuştu.

'BU ÇOCUKLARA HİZMET ETMEK, BOYNUMUN BORCU'

Ankara Hayatın Artı Biri Spor Kulübü'nü 2020'de kurduğunu hatırlatan Başkan Cevdet Kotan, "Bu maceraya 4 kişi ile başladık şu anda 4'ü milli takım oyuncusu olmakla beraber 12 sporcum var. Haftada 3 gün antrenman yapıyoruz. Çocuklarımıza destek olabilmek için böyle bir şeye teşebbüs ettik. İnşallah yararlı oluruz. Down sendromlu çocukların mutlaka spor yapması lazım. Spor olmazsa olmaz. Çünkü kasları gevşektir, yavaştır, hantal bir yapısı vardır ve metabolizma yavaş çalışır. Sporla bunları çözüyoruz. Evet, bunlar meziyetli ve gerçekten kabiliyetleri çok yüksek. Hiçbir şey yapmazsam bile bu çocukların bir araya gelip sohbet etmeleri, beraber bir yerden bir çay içmeleri, arada birbirlerini arayıp da hal hatır sormaları bile benim için büyük bir velinimet. Bu kulüp ailelere biraz daha rahatlattı. Aileler, 'biz ne kadar rahatmışız da bilmiyormuşuz' dediler. Şimdi, 'keşke ben 20 sene önce bu basketbol takvimi kursaydım' diyorum. Takım sporunda arkadaşlarıyla daha çok beraber hareket etmek var ama bireysel sporlarda bu bireyler biraz daha hırçınlaşıyorlar. Bu durum da onları bayağı rahatlattı. Allah ömür verdiği müddetçe bu çocuklara hizmet etmek benim boynumun borcu" ifadelerinde bulundu.

GÖKHAN KOTAN: DOWN SENDROMLU BİREYLERİN SPOR YAPMALARINI ÖNERİYORUM

Kendisi gibi Down sendromlu bireylerin kulübe gelip istedikleri gibi spor yapabileceklerini kaydeden takım kaptanı Gökhan Kotan, "Benim isteğimle bu kulübü kurduk. Takım arkadaşlarımla uyumum iyi, onlar da bana uyum gösteriyor. Milli takım düzeyinde Haziran ayında Macaristan'da bir şampiyona var. Hazırlıklarımız kulüp çatısı altında devam ediyor. Takım arkadaşlarımın performanslarını çok beğeniyorum. Paslı oyuna dikkat etmeleri ve basketbol kurallarını daha iyi öğrenmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz ki basketbolda sporcuların birbirlerine bakıp görmeleri önemli. Bunlara dikkat etsek daha iyi olacak. Bizim gibi özel bireylere her zaman spor yapmaları noktasında önerilerde bulunuyorum. Yaşları kaç olursa olsun spor yapmaları gerekiyor. Kulübümüzün çatısı altında spor yapmaları gerektiğini söylüyorum. Takımımız bir aile gibi zaten. Bir süre sonra da gençleri öne çıkartmak zorundayız. Yavaş yavaş onlara yol açmamız lazım. Bugün de bir gösteri maçına çıkıyoruz. Takım arkadaşlarımın performanslarını izleyeceğim ve onlara daha doğruyu yapmaları için önerilerde bulunacağım. Tüm gençleri bizi takip etmeleri için maçlarımıza davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

