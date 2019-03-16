Son Dakika Haberleri: DP Genel Başkanı Uysal: "İzmir Kolay Siyasetin Arka Bahçesi Olmuş"

DP Genel Başkanı Uysal: "İzmir Kolay Siyasetin Arka Bahçesi Olmuş"

54 dakika önce

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir ve ilçelerinin bir siyasi partiye mahkum olmadığını söyledi.

DP Genel Başkanı Uysal:
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir ve ilçelerinin bir siyasi partiye mahkum olmadığını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Ödemiş ilçesini ziyaret eden Uysal, Saraçoğlu Caddesi'nde partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tarcan Ülük ve mehteran takımı eşliğinde halkı selamladı.

Yürüyüşün ardından DP Ödemiş İlçe Başkanlığına geçen Uysal, burada yaptığı konuşmada, milletin vicdan hizasından ayrılmadıklarını kaydetti.

Uysal, demokrat bayrağı asla yere düşürmeyeceklerini ifade ederek milletin sahip olduğu gücü, enerjiyi ortaya çıkarabilmek için çalışacaklarını aktardı.

DP'nin Ödemiş Belediye Başkan adayı Halis Danagüden ve ekibine destek isteyen Uysal, "İzmir kolay siyasetin arka bahçesi olmuş. İzmir ve ilçeleri sanki bir siyasi partinin mülkiyetine kaydedilmiş. Yok beyim yok, buralar demokrat, demokrat sizlere de mahkum değil, iktidarlara da mahkum değil." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:34 Kaynak: AA

Demokrat Parti, İzmir, Uysal, Güncel
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