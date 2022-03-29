DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

29.03.2022 19:51

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in isminin verilip, elinde şapkasıyla heykelinin bulunduğu parkın açılışını yaptı.

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in isminin verilip, elinde şapkasıyla heykelinin bulunduğu parkın açılışını yaptı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin davetlisi olarak bazı ziyaretlerde bulanmak için Nazilli ilçesine geldi. Uysal, sırasıyla Köşk İlçe Binası açılışı ve Nazilli İlçe binasının ardından Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Uysal, Nazilli Belediyesi ziyaretinin ardından da yapımı tamamlanan 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ismini taşıyan ve elinde şapkasıyla heykeli bulunan parkın açılışını yaptı. Açılışta, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, siyasi partilerin il ve ilçe Başkanları Gaziler, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Süleyman Demirel Parkı ve heykelinin açılışında Gültekin Uysal'a plaket sunuldu. Açılış programında Süleyman Demirel ile ilgili sinevizyon gösterimi de yapıldı.DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin en son sınavı ile karşı karşıya kalacağı seçim sürecinin başladığı tarihi bir eşikte olunduğuna dikkati çeken Uysal, Demokrat Parti olarak dünden bugüne taşıdığımız iddiayı yeniden millet önünde kuvvetli bir sese dönüştürmek için mücadele ediyoruz. Bu süreç içerisinde demokrasinin layıkıyla işlememesi dolayısıyla, problemlerimizi layıkıyla aktaramamış olmamız nedeniyle maalesef bedelini 84 milyon yurttaşımızın ödediğini de görüyoruz. Türkiye'de sistematik bir çöküş yaşanıyor, her sahada görüyoruz. Türkiye'nin büyüklüğüne denk bir siyasi programda buluşması için var gücümüzle de önümüzdeki süreçte çalışacağız dedi. (DHA)

DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

YORUMLAR
500
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'nin açılışını yaptı Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'nin açılışını yaptı Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Silivri'de Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışını yaptı Son dakika haberi | SPOR Bakan Kasapoğlu, Silivri'de Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışını yaptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika


Son Dakika
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
19:42 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 20:36:58. #1.13#
SON DAKİKA: DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement