DP LİDERİ UYSAL, NAZİLLİ'DE 'SÜLEYMAN DEMİREL PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in isminin verilip, elinde şapkasıyla heykelinin bulunduğu parkın açılışını yaptı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin davetlisi olarak bazı ziyaretlerde bulanmak için Nazilli ilçesine geldi. Uysal, sırasıyla Köşk İlçe Binası açılışı ve Nazilli İlçe binasının ardından Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Uysal, Nazilli Belediyesi ziyaretinin ardından da yapımı tamamlanan 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ismini taşıyan ve elinde şapkasıyla heykeli bulunan parkın açılışını yaptı. Açılışta, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, siyasi partilerin il ve ilçe Başkanları Gaziler, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Süleyman Demirel Parkı ve heykelinin açılışında Gültekin Uysal'a plaket sunuldu. Açılış programında Süleyman Demirel ile ilgili sinevizyon gösterimi de yapıldı.DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin en son sınavı ile karşı karşıya kalacağı seçim sürecinin başladığı tarihi bir eşikte olunduğuna dikkati çeken Uysal, Demokrat Parti olarak dünden bugüne taşıdığımız iddiayı yeniden millet önünde kuvvetli bir sese dönüştürmek için mücadele ediyoruz. Bu süreç içerisinde demokrasinin layıkıyla işlememesi dolayısıyla, problemlerimizi layıkıyla aktaramamış olmamız nedeniyle maalesef bedelini 84 milyon yurttaşımızın ödediğini de görüyoruz. Türkiye'de sistematik bir çöküş yaşanıyor, her sahada görüyoruz. Türkiye'nin büyüklüğüne denk bir siyasi programda buluşması için var gücümüzle de önümüzdeki süreçte çalışacağız dedi. (DHA)