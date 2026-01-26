Drift Atan Sürücüler Yakalandı - Son Dakika
Drift Atan Sürücüler Yakalandı

26.01.2026 22:29
Ankara'da drift atan iki sürücü yakalanarak ceza uygulandı, birinin ehliyeti iptal edildi.

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte drift atan 2 sürücüyü yakaladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarma Ekiplerinin, Etimesgut'ta gerçekleştirdiği denetimde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift atan iki sürücünün yakaladığını açıkladı. Yakalanan sürücülere idari yaptırım uygulandığının belirtildiği açıklamada, ihlali son 5 yıl içinde ikinci kez gerçekleştiren sürücünün ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği, diğer sürücünün ise ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi. Araçlardan birinin 2 ay süreyle trafikten men edildiği, iki sürücü hakkında da 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Kaynak: DHA

22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
