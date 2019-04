Dü'de 'Sahipsiz Hayvanların Sorunları ve Çözüm Yolları' Çalıştayı

DÜ'de 'Sahipsiz hayvanların sorunları ve çözüm yolları' çalıştayıDİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından 'Sahipsiz hayvanların sorunları ve çözüm yolları' çalıştayı yapıldı. 3 başlık altında hayvan sorunlarının tartışılacağı çalıştayda, çözüm önerileri tek bildiri halinde yayımlanacak. Diyarbakır DÜ Veterinerlik Fakültesi, hayvan hakları ile ilgili yaşanan olumsuz durumlar sonrası harekete geçti. Fakülte, sahipsiz hayvanların sorunları ve çözüm yolları çalıştayını başlatarak sorunu ana kaynakları ile değerlendirip çözüm önerileri aradı. Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan çalıştaya DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, fakülte dekanları, hocalar ve davetliler katıldı. Burada konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, sahipsiz hayvanların sorunlarını çözecek kişilerin insanlar olduğunu söyledi. Rektör Gül, "Biz aslında millet olarak bu sorunu zamanından beri çözen bir milletiz. Osmanlı döneminde hayvanların sorunlarını ve haklarını koruyan vakıflar kurulmuştur. Bu vakıfların kurdukları ekipler canla başla çalışmışlardır. Sadece kedi ve köpekler için değil, yaban hayvanları içinde bu vakıflar hizmet etmişlerdir. Ekipler kurulmuş, kışın yaban hayvanları ölmesinler diye dağlara ve bayırlara yiyecekler bırakılmış. Şehir içerisinde ise kedi ve köpeklere yiyecek yerleri, suluklar konulmuş. Bu suluklar hayvanların özelliklerine göre yapılmış, kuşların sulukları çok yükseğe yapılmış ki kuşlara zarar verilmesin. Bizim medeniyetimizde hayvanlar için her detay düşünülmüş. Dinimizde hayvanlara merhametle yaklaşmayı emrediyor. Biz hayvanlara zulüm edersek, bunun günahını çekeriz. Merhametli davrandığımız zamanda bunun sevabı çok fazladır" dedi.Çalıştay kurulu üyesi Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'de görevli Prof. Dr. Abdullah Özen ise hayvanların imha edilemeyeceği, onların da can taşıdıklarının bilinmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özen, "Hayvan refahı, toplum sağlığı ve mevzuat yönünden hayvan refah meselesi konuşuldu. Bu meseleler konuşulurken, en önemli sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Son zamanlarda Kayseri 'de bir köpeğin saldırdığı kişi öldü, Dün zehirlenen köpekler bir tarafa atıldı, kaç gün öncede tecavüze uğramış köpekler bulundu, toplumun farklı kesimleri farklı farklı reaksiyonlar gösterdi. Hayvanların top yekun imha edilemeyeceğini, onlarında can taşıdıklarını ve yaşama haklarının olduğunun anlaşılması gerekiyordu. Burada çok güzel bir üslup gelişti, herkes bir birinin görüşüne saygı duyarak ve kaygısını anlayarak ortak akıl yoluyla çözüm üretilmesi gerektiği metodu izlenerek bildirilecek ve tek bir bildiri halinde yetkililere dağıtılacak" diye konuştu.Çalıştay sonrası çözüm önerilerinin akşam saatlerinde tek bildiri halinde yayımlanacağı kaydedildi.