Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi

Haberin Videosunu İzleyin
Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi
12.12.2025 08:39  Güncelleme: 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi
Haber Videosu

Denizli'de Muammer ile Tuğba Akçümen çiftinin düğününde takı töreninde ilginç anlar yaşandı. Düğüne katılan davetlilerden biri takı olarak damada yavru kangal köpeği hediye etti. Damat, "Düğünümde çok sevdiğim kangal köpeğini getireceğini söylemişti. Tabii ben kendisine inanmamıştım" dedi.

Denizli'de Çivril Belediyesi Spor Kulübü'nde aşçı olarak çalışan 22 yaşındaki Muammer ile Tuğba Akçümen çifti, bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

DAMADA YAVRU KANGAL TAKTI

Düğüne katılan davetlilerden Süleyman Gültekin (35), damada yavru kangal köpeği hediye etti. Hediye karşısında şaşıran çift, bir süre yavru köpeği sevdi.

Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi

HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Düğün için alışılmışın dışında olan hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen davetliler de fotoğraf çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Damat Akçümen, yaptığı açıklamada, düğünde takı merasimine geçildiği sırada yavru köpeği görünce çok şaşırdığını söyledi.

"SÖYLEMİŞTİ AMA İNANMAMIŞTIM"

Daha önce arkadaşıyla bu konunun konuşulduğunu ancak kendisinin buna inanmadığını kaydeden Akçümen, "Düğünümde çok sevdiğim kangal köpeğini getireceğini söylemişti. Tabii ben kendisine inanmamıştım. Sonrasında takı sırasında güzel bir şarkıyla elinde köpekle içeriye girdi. Herkes çok şaşırdı." diye konuştu.

Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi

Gelin Tuğba Akçümen de yavru köpeği görünce çok şaşırdığını ancak düğünün bu şekilde daha anlamlı hale geldiğini dile getirdi.

Gültekin ise arkadaşının bu cins köpeklere ilgisinin olduğu için bu şekilde bir düğün hediyesi vermeyi tercih ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    Görgüsüzzzöküzzz 3 15 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bıçak parası vermeyenleri taburcu etmeyen doktor görevine döndü Bıçak parası vermeyenleri taburcu etmeyen doktor görevine döndü
MHP’den “Terörsüz Türkiye“ raporu MHP'den "Terörsüz Türkiye" raporu
Gözaltı sonrası herkes Güllü’nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Habertürk’ün Mehmet Akif Ersoy’un tutukluluk haberini veriş şekline bakın Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Hakan Ural programda neden yoktu İşte merak edilen o açıklama... Hakan Ural programda neden yoktu? İşte merak edilen o açıklama...
Güllü’nün kızı kaçış için her şeyi göze almış şte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! şte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hesabı ödemeyince mekandan atıldı, geri dönüp konuşma bahanesiyle solisti öldürdü Hesabı ödemeyince mekandan atıldı, geri dönüp konuşma bahanesiyle solisti öldürdü
Trump’ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?
TFF’den bomba Mehmet Türkmen kararı TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı
Maltepe’de kargo çalışanı araçta ölü bulundu Maltepe'de kargo çalışanı araçta ölü bulundu
Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı’nda nöbet tuttular Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı'nda nöbet tuttular

09:30
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
09:07
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi’nde tarihe geçti 18 yıl sonra bir ilk
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk
08:57
Dün gece neler yaptı neler Talisca Fenerbahçe tarihine geçti
Dün gece neler yaptı neler! Talisca Fenerbahçe tarihine geçti
08:51
Erdoğan’dan Putin’in de katıldığı Türkmenistan’daki zirvede çarpıcı “savaş“ mesajı
Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı Türkmenistan'daki zirvede çarpıcı "savaş" mesajı
08:47
TFF’den Galatasaray’a tarihi para cezası
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası
08:40
UEFA ülke puanı güncellendi işte Türkiye’nin sıralaması
UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
08:12
Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt
Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt
08:12
“Dua“ tartışması büyüyor Cübbeli Ahmet, Ersin Tatar görüşmesinin görüntülerini paylaştı
"Dua" tartışması büyüyor! Cübbeli Ahmet, Ersin Tatar görüşmesinin görüntülerini paylaştı
07:45
Güllü’nün ölümünde yeni görüntüler dosyaya sunuldu
Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler dosyaya sunuldu
07:35
Ersoy’un “Çok net bir siyasi operasyon“ ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi
Ersoy'un "Çok net bir siyasi operasyon" ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi
07:23
200’den fazla şubesi vardı Dev pizza zinciri iflas etti
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 09:47:32. #7.11#
SON DAKİKA: Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.