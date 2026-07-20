Düğünde havaya ateş açtığı görüntüler tepki çekti! AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğünde havaya ateş açtığı görüntüler tepki çekti! AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik istifa etti

20.07.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik'in Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İsa Dilek’in düğününde havaya ateş açtığı görüntüler tepki çekti. Görüntüler nedeniyle üzgün olduğunu belirten Keklik, görevinden istifa etti. Keklik yaptığı açıklamada, "Bu görüntülerin AK Parti aileme zarar verdiği düşüncesiyle, yürütmekte olduğum Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'ndan affımı istedim. Bu vesileyle üzüntümü ve özeleştirimi de tüm kalbimle ifade etmek isterim." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik'in, Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İsa Dilek’in düğününde havaya ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Keklik'in çocukların yanı başındayken havaya ateş açtığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine Keklik görevinden istifa etti. Yaşanan olayın ardından yazılı bir açıklama yapan Keklik, kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Keklik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir köy düğünü vesilesiyle ortamın heyecanıyla gelişen bazı menfi görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Bu görüntülerin 17 yaşından bu yana her kademesinde görev aldığım AK Parti aileme zarar verdiği düşüncesiyle, yürütmekte olduğum Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'ndan affımı istedim. Bu vesileyle konuyla ilgili üzüntümü ve özeleştirimi de tüm kalbimle ifade etmek isterim.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da liderim, Cummhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve mensubu olmaktan büyük onur duyduğum AK Parti aileme bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygılarımı sunar, helallik dilerim."

3. Sayfa, AK Parti, Gençlik, Güncel, Sincan, Son Dakika

Son Dakika AK Parti Düğünde havaya ateş açtığı görüntüler tepki çekti! AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
Otel odasında ölü bulundu, yanındaki maddeler ekipleri alarma geçirdi Otel odasında ölü bulundu, yanındaki maddeler ekipleri alarma geçirdi
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
Haliç’te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu Haliç'te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu
Haluk Levent’in WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi: Benim ismim karışırsa her şey çıkmaza girer Haluk Levent’in WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi: Benim ismim karışırsa her şey çıkmaza girer
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde cenazeler karıştırıldı, mezarlar açıldı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde cenazeler karıştırıldı, mezarlar açıldı

17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 17:50:39. #7.12#
SON DAKİKA: Düğünde havaya ateş açtığı görüntüler tepki çekti! AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.