Düğünde havaya ateş açtığı görüntüler tepki çekti! AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik istifa etti

AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik'in, Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İsa Dilek’in düğününde havaya ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Keklik'in çocukların yanı başındayken havaya ateş açtığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine Keklik görevinden istifa etti. Yaşanan olayın ardından yazılı bir açıklama yapan Keklik, kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Keklik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir köy düğünü vesilesiyle ortamın heyecanıyla gelişen bazı menfi görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Bu görüntülerin 17 yaşından bu yana her kademesinde görev aldığım AK Parti aileme zarar verdiği düşüncesiyle, yürütmekte olduğum Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'ndan affımı istedim. Bu vesileyle konuyla ilgili üzüntümü ve özeleştirimi de tüm kalbimle ifade etmek isterim.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da liderim, Cummhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve mensubu olmaktan büyük onur duyduğum AK Parti aileme bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygılarımı sunar, helallik dilerim."