Dünya Bankası'ndan Emine Erdoğan'a 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük nedeniyle Dünya Bankası'nca 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü' verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi Bahçesinde düzenlenen 'Dünya Bankası İklim ve Kalkınma Liderlik Ödül Programı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame ve davetliler katıldı. Emine Erdoğan, "Bu son derece anlamlı ödülü, çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için tek yürek olmuş tüm doğaseverler adına kabul ediyorum. Dünya Bankası Türkiye Temsilciliği'ne şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin, artık yalnızca bir çevre sorunu değil; ülkelerin kalkınmasını ve refahını derinden etkileyen, küresel bir kriz olduğuna değinerek, "Türkiye, iklim değişikliğinden, en fazla etkilenen bölgelerden biri olan, Akdeniz havzasında yer alıyor. Tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, ziyadesiyle hissediliyor. İklim değişikliği ile mücadelede, küresel olarak kritik bir eşikteyiz. Türkiye olarak, bu krize, dünyanın ortak evimiz olması şuuruyla yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.'MÜREFFEH DÜNYA GELECEĞİ HERKESİN MÜŞTEREK SORUMLULUĞU'Türkiye İklim ve Kalkınma Raporu'nun, 2053 yılı için belirlenen net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, çalışmalara ışık tutacağını aktaran Emine Erdoğan, şöyle konuştu: "Dünya Bankası tarafından hazırlanan bu raporların, çok önemli bir mesajı var. O da ülkelerin kalkınma ve refah seviyelerini artırırken aynı zamanda iklim değişikliğiyle başarılı bir şekilde mücadele edebileceği gerçeğidir. Yani, yeşil dönüşüm için yapılan yatırımlar, kalkınmayı da beraberinde getiriyor. İklim değişikliğiyle mücadelede, adil yük paylaşımı, kimsenin geride bırakılmaması ve tüm ülkelerin mücadeleye aktif katkı sağlaması son derece önemli. Bu farkındalıkla önümüzdeki süreçte, küresel iklim eyleminin önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz. Müreffeh bir dünya geleceği, istisnasız tüm ülkelerin müşterek sorumluluğudur. Türkiye olarak, küresel sera gazı emisyonlarındaki tarihsel sorumluluğumuz, yüzde 1'den az. Ancak biz bu meseleye atacağımız her adımın, ardımızda bırakacağımız bir insanlık eseri olduğu nazarıyla yaklaşıyoruz. Dolayısıyla, her gün icraatlarımıza bir yenisini ekliyoruz. Bildiğiniz gibi bu mücadeledeki somut adımlarımızın bir devamı olarak, Paris Anlaşması, Meclis'imizde onaylandı. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin 2053 yılı için, net sıfır emisyon hedefini açıkladı ve ülkemizin 'Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan etti. 2053 net sıfır emisyon hedefimize uygun olarak uzun dönemli stratejilerimiz ve eylem planlarımız için gerekli çalışmalara başladık. Malumunuz, Yeşil Devrim kapsamında, atıkların geri dönüşümünün büyük bir önemi var. 2017 yılında başlattığımız, 'Sıfır Atık' projesi ile atıkların geri kazanım oranını, 2035 yılında yüzde 60'a taşımayı hedefliyoruz. Sıfır Atık projemizin bir diğer ayağı da 'Sıfır Atık Mavi' oldu. Bu sayede bugüne kadar 138 bin ton deniz çöpü toplandı. 324 kıyı tesisimizde atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakılmıyor. Denizcilik Atıkları Uygulaması ile gemi ve tekneler, 7/24 online takip ediliyor. Denizlerin temizliğinin bir göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayımız 2002 yılında 151'ken, bugün bu sayı, 531'e çıktı."Emine Erdoğan, 11 Kasım 2019 tarihinde başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyasını anımsatarak, "Bugünü, 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan ettik. 2023 yılına kadar ülkemiz genelinde toplamda 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar ise ülke yüzölçümümüzün yüzde 30'unu, ormanlık alan haline getireceğiz. Çölleşmeyle mücadele kapsamında hazırladığımız eylem planlarıyla arazi rehabilitasyonu ve restorasyonunu içeren faaliyetler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.'BU KADAR SONUÇ ALACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEDİ'Törenin ardından katılımcılarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Sıfır Atık'la ilgili değerlendirme yapan Erdoğan, "Başlarken bu kadar sonuç alacağım hiç aklıma gelmedi. Ödül almak için de yapmadım bunları. Bunlar ekstradan. Bu ödülü, ülkem, milletim, alt yapıyı hazırlayan akademisyenler, çevreciler adına aldım. Daha çok işimiz var ama hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Hele gençlerin buna inanması çok önemli. Başladığımız yerden gençlere devredeceğiz, onlar devam ettirecek inşallah" dedi.

"Vatandaşlara Sıfır Atık Projesi kapsamında bir çağrınız olur mu, neler yapılabilir?" sorusu üzerine Erdoğan, vatandaşların bu işi çok sahiplendiğini belirterek, "Halkımıza güveniyorum, mutlaka en iyisini yapacaklardır" yanıtını verdi.