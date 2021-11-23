Üye Girişi
Dünya Çocuk Hakları Konak'ta savunuldu - Son Dakika

Dünya Çocuk Hakları Konak'ta savunuldu

23.11.2021 15:26
Dünya Çocuk Hakları Konak'ta savunuldu

Konak Belediyesi'nin Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Konak Kent Konseyi ile birlikte düzenlediği basın açıklamasında Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanması gerekliliğine dikkat çekildi.

Batur, "Çocuklarımızı korumanın bir yolunu hep birlikte bulmak zorundayız. Ülkemizde özellikle dezavantajlı kesimlere daha iyi bir yaşam kurmak için hepimizin daha aydınlık, daha mutlu yarınları için yürüyecek yolumuz uzun. Gün, içimizi karartma günü değil, doğru adımlar atma zamanıdır. Omuz omuza yürüme zamanıdır" dedi.

Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi'nin Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği basın açıklaması Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşti. 'Benim de Haklarım Var' başlığı altında düzenlenen açıklamaya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü ve Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Ali Nuri Köse, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Menemen Kent Konseyi Başkanı Sebahattin İpektepe, Aliağa Kent Konseyi Başkanı Cihan Pazarcı, Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman, Mardin Kızıltepe Kent Konseyi Başkanı Aslan Başboğa, Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Semih Eliaçık ve Çocuk Meclisi Üyeleri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve İzmir ve Konak Kent Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeleri ve meclis başkanları katıldı. Basın açıklaması öncesi konuşma yapan Başkan Batur, Türkiye'de çocuk olmak, Türkiye'de kadın olmak gerçekten çok zor. Bu düzen artık değişmeli diyoruz. Başka bir çıkış yolumuz yok" dedi.

Çocuk hakları sözleşmesi kağıt üzerinde kalmasın

Konuşmasında çocukların eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik ve cinsel sömürüye karşı haklarını tanımlayan sözleşmenin kağıt üzerinde kalmaktan çıkıp, bir an evvel uygulanması gerektiğini ifade eden Başkan Batur, "Aslında bugün coşkuyla çocuklarımızın gününü kutlamak isterdik ama kutlamak için çok büyük nedenler yok. Bugün dünyanın pek çok yerinde çocuk haklarının acımasızca ihlal edildiği bir düzen var. Ülkemizde de durum farklı değil. Gün geçmiyor ki, bir çocuğumuza dair yüreğimizi yakan bir haber almayalım. Soruyorum, ülkemizde çocuklarımızı koruyabiliyor muyuz? Büyük çoğunlukla cevabınız hayır. Son dönemde çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve cinsel istismar vakalarında artış olduğunu görüyoruz maalesef" dedi.

Batur: Omuz omuza yürüme zamanı

Karamsarlığa kapılmadan hep birlikte çocukları korumak, onları aydınlık bir geleceğe büyütmek için omuz omuza vermeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de çocuk olmak, Türkiye'de kadın olmak gerçekten çok zor. Bu düzen artık değişmeli diyoruz. Başka bir çıkış yolumuz yok.Kadınlarımızı, çocuklarımızı korumanın bir yolunu hep birlikte bulmak zorundayız. Ülkemizde özellikle dezavantajlı kesimlere daha iyi bir yaşam kurmak için hepimizin daha aydınlık, daha mutlu yarınları için yürüyecek yolumuz uzun. Gün, içimizi karartma günü değil aslında, ülkemizin gerçeklerini bilerek doğru adımlar atma zamanıdır. Yeni bir sürece doğru omuz omuza yürüme zamanıdır."

Mumcu: Çocuk şarkıları kulaklarda yankılanmalı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un konuşmasının ardından 'Benim de Haklarım Var' başlıklı basın açıklamasını Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu gerçekleştirdi. Mumcu, basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde tüm yaşam, hayatta kalma, fiziksel, zihinsel, manevi, psikolojik ve toplumsal açılardan tam potansiyellerine ulaşacak şekilde gelişme hakları olduğu beyan edilmektedir. Ancak dünyadaki tüm eşitsizliklerden çocukların daha fazla etkilendiği gerçeği beyannamenin taahhüt ettiği dünyayla örtüşmediği de bir gerçektir. Savaşların bitmediği bir dünyada çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sunamayız. Savaşın, sömürünün, eşitsizliklerin, paranın ve rant hırsının olmadığı bir dünyada haklarına kavuşmuş çocukların şarkıları kulaklarımızda yankılanacaktır. Çocukların haklarını korumak zorunda kalmayacağımız günlere olan inancımızla Çocuk Hakları Günü'nü selamlıyoruz."

Çocuk haklarına dikkat çekildi

Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Semih Eliaçık da 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen, 1995 yılında imzalayarak yürürlüğe koyduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na Dair Sözleşme'de yer alan çocuk haklarını okudu. Basın açıklamasına katılanlara üzerinde Çocuk Hakları'nın birer maddesinin yazılı olduğu pankartlar verilerek çocuk haklarına dikkat çekildi.

Dünya Çocuk Hakları Konak'ta savunuldu

Çocuk Hakları Günü, Konak Belediyesi, Kent Konseyi, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dünya Çocuk Hakları Konak'ta savunuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı! 15:28 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı! Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak 15:20 Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti 15:10 Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:28 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı!
15:20 Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak
15:13 En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi!
15:10 Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti
15:09 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi doların yükselmesiyle ilgili yorumda bulundu
15:04 Pazar günü ameliyat edilen Kadir İnanır uyandırıldı
15:02 Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş
14:57 Brezilya'daki noel kutlamasında köprü çökmesi sonucu en az 30 kişi nehre düştü
14:56 Dolar yükselişini sürdürüyor! Asgari ücretlinin bir günü 7,6 dolar!
14:49 Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı!
Son Dakika: Dolar durdurulamıyor! Son Dakika: Dolar durdurulamıyor!         
15:34
Döviz kuru rekor kırarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:22
En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi! En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi!         
15:14
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 15:38:29. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Çocuk Hakları Konak'ta savunuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement