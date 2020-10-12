Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 81 bin 443 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 81 bin 443

12.10.2020 07:47
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 81 bin 443, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 81 bin 443'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 748 bin 234'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 81 bin 443'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 748 bin 234'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 28 milyon 350 bin 523'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 991 bin 998 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 219 bin 695'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 94 bin 979 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 150 bin 506'ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da toplam vaka sayısı 911 bin 316'ya yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 834 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de toplam vaka sayısı 894 bin 206'ya ulaşırken can kaybı ise 23 bin 868 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 849 bin 371 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 305 olduğu rapor edildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 890 bin 367, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 929 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 734 bin 974'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 683'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 81 bin 443 - Son Dakika Dünya

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