Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 340 bin 47'ye yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 340 bin 47'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 340 bin 47'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 306 bin 237'ye yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 340 bin 47'ye yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 340 bin 47'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 306 bin 237'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 160 bin 159'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 28 bin 628'e yükselirken; vaka sayısı da 281 bin 904'e çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 326 bin 448 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 249'a ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 228 bin 658 olurken, 32 bin 616 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 179 bin 713'e çıkarken; 8 bin 352 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 182 bin 219 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 289 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 393'e yükselirken, hasta sayısı 254 bin 195 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 300'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 300'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 131 bin 652'ye çıktığını açıkladı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Rusya, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 09:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 340 bin 47'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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