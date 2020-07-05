Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 533 bin 619'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 533 bin 119'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 386 bin 839'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 445 bin 259'a ulaştı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 578 bin 376 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 64 bin 365'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 27 olurken, vaka sayısı ise 674 bin 515'e ulaştı.
İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 408'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 237 bin 878'e çıktığı açıklandı.