Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 533 bin 619'a yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 533 bin 619'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 533 bin 119'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 386 bin 839'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 533 bin 119'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 386 bin 839'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 445 bin 259'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 578 bin 376 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 64 bin 365'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 27 olurken, vaka sayısı ise 674 bin 515'e ulaştı.

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ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 241 bin 419 olurken, 34 bin 854 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 197 bin 418'e çıkarken; 9 bin 81 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 198'e yükselirken, hasta sayısı 284 bin 900 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 11 BİN 408'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 408'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 237 bin 878'e çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 533 bin 619'a yükseldi - Son Dakika Dünya

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