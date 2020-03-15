Dünya genelinde koronavirüs tedbirleri

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, yeni tedbirler aldı.

Acil durum ilan edilen ABD'de, Başkan Donald Trump koronavirüs testi yaptırdığını ve test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı. Beyaz Saray ve Başkan Trump'un doktoru Dr. Sean Patrick Conley ise açıklamayı doğrulayarak, "Testin negatif olduğu teyidini aldım" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, yeni tedbirler aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhonam Ghbreyesus koronavirüs salgından korunmak amacıyla 'güvenli eller' kampanyası başlattı. Videoda Dr. Tedros ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlatıyor.

Avustralya yurt dışından ülkeye gelen ziyaretçilerin 14 gün zorunlu karantina alınacağını duyurdu. Avustralya hükümeti ayrıca lüks yolcu gemilerinin, ülkenin sahillerinde bulunan limanlara yanaşma yasağı getirdi.

Adalet Bakanlığı , koronavirüs salgını sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasının mayıs ayına ertelendiğini açıkladı.

Dünyanın sayılı üniversitelerinden ABD'deki Yale Üniversitesi , Avustralya'daki Sidyney Üniversitesi ve New South Wales Üniversitesi ilk koronavirüs vakalarını doğruladı. Yale Üniversitesi öğrencilerine Mayıs'a kadar tatil edildiğini açıkladı.

Özbekistan ilk koronavirüs vakasını açıkladı. Özbekistan Devlet Havayolları Batı Avrupa 'da, Asya 'da ve Orta Doğu 'da bulunan birçok kente uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis koronavirüs salgınına karşı halk plajlarının ve tatil köylerinin kapatılacağını açıkladı. Yunanistan'da havaların 22 derece olmasıyla halk sahillere akın etmişti.

Norveç 'te küçük kasaba ve beldelerde bulunan hastanelerin yükünün azaltmak için, dağ evlerinde bulunan kentlilere evlerine geri dönmeleri uyarısı yapıldı.

Fransa 'da Başbakan Edouard Philippe kafelerin, restoranların, sinemaların, gece kulüplerinin Cumartesi gece yarısı itibariyle kapanacağını duyurdu. Fransa'daki tüm okullar geçen hafta kapandı. 12 milyon 400 bin öğrenci evlerinden eğitim alacaklar. Ülke genelinde 100 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken Eyfel Kulesi , Veysay Sarayı Louvre Müzesi kapılarını kapattı.

İspanya 'da koronavirüs salgınına karşı 'Acil Durum' ilan edildi. İspanya Hükümeti, ülke sınırlarının 16 Mart Pazartesi itibariyle kapatılacağını ve halkın evlerinden acil durumlar haricinde dışarıya çıkmaması uyarısında bulundu.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan 'da koronavirüs salgınına karşı Yeni Delhi Hükümeti 'Salgın Yasasını' hayata geçirdi. Yasaya göre yetkililer halkı zorunlu karantinaya alabilir.

İngiltere'de hükümet 70 yaş üstü kişilerin evlerinde kendilerini 4 ay boyunca karantinaya alması gerekebileceğini duyurdu.