Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2) - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)

11.05.2022 20:57

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 63 kilo son 32 turunda Moğol rakibi Shinetsetseg Uranbileg'i yenen milli sporcu Gizem Özer, altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 63 kilo son 32 turunda Moğol rakibi Shinetsetseg Uranbileg'i yenen milli sporcu Gizem Özer, altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 63 kilo ilk tur maçında Moğolistan'dan Shinetsetseg Uranbileg'i 5-0'lık skorla geçen milli boksör, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Gizem, "İnşallah sonraki maçlardan da iyi sonuçlarla ayrılarak evimizde altın madalya almak nasip olur. İlk maçım olduğu için çok heyecanlıydım. Çok şükür kazandım. Darısı diğer maçlara." diye konuştu.

Takımlarda şampiyonluğu hedeflediklerini aktaran Gizem Özer, "Takım olarak hepimiz çok iyiyiz. İnşallah buradan takım halinde şampiyon olarak gitmek nasip olur." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörlerinden Nedim Baba, milli takım olarak şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Maçlarda bu çalışmalarımızın sonuçlarını alıyoruz. İnşallah Dünya Şampiyonası'nı çok güzel bir sonuçla bitireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve imkanlarımız çok iyiydi. İnşallah 12 sıklette çok güzel sonuçlar elde edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası (2)

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Kaynak: AA

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