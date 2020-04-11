Korona vakalarının görüldüğü İsveç'te hayat normal seyrinde devam ediyor - Son Dakika
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Korona vakalarının görüldüğü İsveç'te hayat normal seyrinde devam ediyor

12 dakika önce

Dünyada pek çok ülke koronavirüs nedeniyle onlarca önlem aldı. Bu konudaki en dikkat çeken tavır ise İsveç'ten geldi. Korona vakalarının görüldüğü ülkede, okul ve iş yerleri hala açık. Hükümet ise her fırsatta, halkın kendi izolasyonunu sağlayacağına sonsuz güven duyduğunu belirtiyor.

Korona vakalarının görüldüğü İsveç'te hayat normal seyrinde devam ediyor, System.String[]

Koronavirüs salgınının ülkeleri derinden sarsması, hükümetlerin sokağa çıkma yasağından eğitime ara vermesine kadar pek çok noktada tedbir almasını Avrupa ülkelerinin birçoğu sokağa çıkma yasakları uygulayıp, ülkelere giriş ve çıkışları kısıtlarken, kıtanın en kuzeyinde koronavirüsle mücadele için bambaşka bir strateji takip ediliyor.

İskandinav ülkelerinden İsveç, ülkede görülen tüm vakalara karşın herhangi bir yasak ilan etmedi. Restoranları, barları ve hatta okulları bile kapatmayan İsveç'in bu tartışmalı yaklaşımı ABD Başkanı Donald Trump'ın bile dikkatini çekmiş, Trump geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada; "İsveç bunu yaptı, sürü, buna sürü diyorlar. İsveç çok kötü acı çekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç hükümeti ise koronavirüs politikasının işe yarayacağına güveniyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye göre, Trump'ın İsveç için ortaya attığı 'sürü bağışıklığı' iddiası yanlış. Linde, İsveç'in stratejisini, "Karantina yok ve insanların kendi kendilerine sorumluluk almalarına güveniyoruz" sözleriyle özetliyor.

Virüsün toplum içerisinde yayılmasına izin vererek birçok kişiye bağışıklık kazandırmayı hedefleyen sürü bağışıklığı yöntemin daha önce İngiltere'de de gündeme gelmiş ancak Londra yönetimi daha sonra bu stratejiden vazgeçmişti.

İsveçli epidemiyolog Anders Tegnell de Expressen'e yaptığı açıklamada Trump'ın eleştirilerini reddetti ve "İsveç'in doğru olanı yaptığını düşünüyorum. İsveç sağlık sistemi şu ana kadar pandemiyi harika bir şekilde idare etti" ifadelerini kullandı.

BİLİM İNSANLARINDAN HÜKÜMETE MEKTUP

John Hopkins Üniversitesi'nin aktardığı ve en son 9 Nisan'da güncellenen rakamlara göre, şu ana kadar 9141 vaka görüldü ve 793 kişi hayatını kaybetti. Ülkede halka sık sık ellerini yıkama ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etme çağrısı yapılırken, 70 yaş üstü kişilerin mümkün olduğunca evde kalmaları istendi.

50'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu ülkede bu önlemlerin yeterli olup olmadığını zaman gösterecek ancak şimdilik rakamların diğer ülkelere kıyasla iyi olduğunu söylemek mümkün değil.

Imperial College tarafından yapılan çalışmaya göre, İsveç'in vaka ve ölüm oranı 'eğrisi' komşu ülkelere göre daha dik bir seyir izliyor. Çalışmada İsveç nüfusunun tahmini olarak yüzde 3.1'lik kesiminin enfekte olduğu belirtiliyor. Bu rakam Norveç'te yüzde 0.41'ken İngiltere'de ise yüzde 2.5.

8 Nisan itibariyle 1 milyon İsveç vatandaşı başına 67 ölüm yaşanırken, Norveç'te 1 milyon vatandaş başına 19 ölüm, Finlandiya'da ise 1 milyon kişi başına 7 ölüm yaşanıyor.

İsveç'teki tırmanışın korkutucu olduğunu düşünen bazı bilim insanları ve doktorlar, önlemlerin sıkılaştırılması için hükümete bir mektup yolladı. 2000 kişinin imza koyduğu mektupta enfeksiyon rakamlarında ani bir patlama yaşanabileceği uyarısına yer verildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, Karantina, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:02 

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