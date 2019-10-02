Son Dakika Haberleri: Dünya madencilik sektörü Adana'da buluşuyor
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Dünya madencilik sektörü Adana'da buluşuyor

55 dakika önce

Adana'da düzenlenen Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu yarın başlıyor.

Dünya madencilik sektörü Adana'da buluşuyor, System.String[]

Adana'da düzenlenen Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu yarın başlıyor.


Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 3-4 Ekim 2019 tarihlerinde, uluslararası alanda çalışma gerçekleştiren Polonya, Yunanistan, Almanya, Azerbaycan, İran ve Slovenya'dan 6 yabancı çağrılı konuşmacı ve 50'nin üzerinde bildirinin sunulacağı, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'nu Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirecek.


Fotoğraf yarışması ödüllerinin de verileceği sempozyumda madencilik sektöründe güvenlik, strateji, güç ve fırsatlar ele alınacak.


Maden Mühendisleri Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz, sağlık ve güvenliğin önemli olduğunu ve sempozyumda bu konunun görüşüleceğini belirterek, dünya genelinde yankı uyandıracak böylesine önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak olmaktan mutlu olduklarını söyledi.


Yılmaz, Türkiye Kömür İşletmesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri ve işçi sendikaları temsilcilerinin de bulunacağı sempozyuma tüm Adanalıları davet etti. - ADANA

Maden, Adana, İşçi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:24 Kaynak: İHA
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