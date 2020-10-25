Dünya makarna devinin projesinde Tekfen Mühendislik imzası - Son Dakika

Dünya makarna devinin projesinde Tekfen Mühendislik imzası

25.10.2020 16:05
Dünya makarna devinin projesinde Tekfen Mühendislik imzası, System.String[]

Dünya makarna devi Barilla'nın, makarna üretimindeki karbon ayak izini azaltmak için 7 ülkeden 11 firmanın iş birliğiyle İtalya'nın Foggia kentinde başlattığı AB destekli Hiflex Projesi'nde önemli parçalardan biri olan güneş sahasının tüm mühendislik çalışmalarını Tekfen Mühendislik üstlenecek.

Dünya makarna devi Barilla'nın, makarna üretimindeki karbon ayak izini azaltmak için 7 ülkeden 11 firmanın iş birliğiyle İtalya'nın Foggia kentinde başlattığı AB destekli Hiflex Projesi'nde önemli parçalardan biri olan güneş sahasının tüm mühendislik çalışmalarını Tekfen Mühendislik üstlenecek.

Tekfen Mühendislik'ten yapılan açıklamaya göre, dünyada pek çok sektör, daha sürdürülebilir üretim yöntemleri için bilimsel çalışmalara devam ediyor.

En çok tüketilen yiyecek maddelerinden biri olan ve üretim süreçlerinde buğday, su ve enerji kullanılan makarna sektörü de karbon ayak izini azaltarak daha sürdürülebilir üretim için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyanın en büyük makarna üreticilerinden İtalyan Barilla markası, bu bakış açısıyla Avrupa Birliği (AB) destekli Hiflex Projesi'ni başlattı. Pilot proje kapsamında, aralarında Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin de bulunduğu 7 ülkeden 11 firma birlikte çalışacak ve İtalya'nın Foggia kentinde yenilenebilir enerji üreten yeni bir tesis yapılacak.

Proje kapsamında güneşi iki yönlü takip edebilen heliostat adı verilen, yaklaşık 7 bin 500 metrekare toplam alana sahip, güneş yoğunlaştırma sahasının tüm mühendislik çalışmaları ise Tekfen Mühendislik tarafından üstlenildi.

"Yeni bir teknoloji geliştiriliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Mühendislik Genel Müdürü Fatih Can, tüm dünyada örnek olabilecek bir projenin kritik ayağını gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Tekfen Mühendislik olarak uzun yıllardır pek çok global projede sorumluluklar aldıklarını aktaran Can, "Tekfen Mühendislik'in de katkısıyla dünyada yeni bir teknoloji geliştiriliyor. Bu Türk mühendisliği için gurur verici." ifadelerini kullandı.

Barilla gibi global bir markanın sürdürülebilir üretim çalışmaları için Tekfen Mühendislik'in uzmanlığı ve bilgi birikimine başvurmasının önemli bir referans olacağını belirten Can, Avrupa Komisyonu'nun en büyük araştırma ve inovasyon fonu olan Horizon 2020 Programı kapsamında, "enerji sistemlerine esneklik sağlayan, yenilenebilir kaynaklara bağlı çözümlerin gösterilmesi" projesine yapılan çağrıya başvurarak aldıkları fonun da bu proje için kullanılacağını bildirdi.

Can, "Türkiye'de bir seferde alınan en yüksek miktar olan 2,6 milyon avroluk fon da gösteriyor ki Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz proje, güneş enerjisi teknolojilerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı

2 yıl içinde yenilenebilir enerji ile üretim yapacak tesis kurulacak

Verilen bilgiye göre, Barilla'nın üretim tesislerinin bulunduğu İtalya'nın Foggia kentinde, proje kapsamında, iki yıl içinde yenilenebilir enerji ile üretim yapacak pilot bir üretim tesisi ve enerji tedarik sistemi kurulacak.

Bu tesiste Barilla, fosil yakıt tüketimini kısmen azaltmak için makarna üretiminde termal enerji kullanmaya başlayarak AB tarafından finanse edilen bu proje ile yenilenebilir kaynaklardan sürekli olarak enerji sağlayan bir makarna fabrikasını 7/24 işletmenin mümkün olduğunu gösterecek.

Her biri kendi alanında uzman proje ortağı firmalar ise Tekfen Mühendislik, Barilla, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi, Kinetics Technology, NextChem, Sugimat, HelioHeat, Quantis, Dürmeier GmbH, John Cockerill, Indygotech Minerals şeklinde sıralandı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Avrupa Birliği, Barilla, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya makarna devinin projesinde Tekfen Mühendislik imzası - Son Dakika Ekonomi

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