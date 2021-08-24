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SPOR Dünya Motokros Şampiyonası'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

SPOR Dünya Motokros Şampiyonası'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı

24.08.2021 14:00

SPOR Dünya Motokros Şampiyonası'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldıMahmut Nedim Akülke: Türkiye'de ilkler yaşanacak'Motosiklet kazanacak, Türkiye kazanacak''8 günde 100 binden fazla insanın katılacağını düşünüyoruz'Remzi Öztürk: Motosiklet sektörünü endüstri haline getirmek istiyoruzKaan...

SPOR Dünya Motokros Şampiyonası'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı

Mahmut Nedim Akülke: Türkiye'de ilkler yaşanacak

'Motosiklet kazanacak, Türkiye kazanacak'

'8 günde 100 binden fazla insanın katılacağını düşünüyoruz'

Remzi Öztürk: Motosiklet sektörünü endüstri haline getirmek istiyoruz

Kaan ÜLKER - Özcan USTA/ - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Türkiye MotoFEST'e destek veren motosiklet markalarının basın toplantısı, İstanbul'da bir otelde düzenlendi.

4-5 Eylül (MXGP Turkey) ve 7-8 Eylül (MXGP Afyon) tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası tanıtımı için yapılan basın toplantısına Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Sekreteri Remzi Öztürk, Honda Türkiye Motosiklet Satış ve Pazarlama Müdürü Çetin Kardeş, Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya, Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Pazarlama ve Teknik Hizmetler Müdürü İlker İyicik ve ANLAS Ürün Pazarlama Müdürü Fatih Ergün katıldı.

AKÜLKE: TÜRKİYE'DE İLKLER YAŞANACAK

Basın toplantısında ilk olarak konuşmaya başlayan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, gerçekleştirilen organizasyon ve iş birliğiyle motosiklet ve Türkiye'nin kazanacağını söyledi. Bu sene Türkiye'de ilklerin yaşanacağını söyleyen Akülke, '2018'de en iyi pist altyapısı, 2019'da ise en iyi padok ödülleriyle geldik. Geçen sene pandemi dolayısıyla yapamadığımız organizasyonda bir ilke imza attık. Festival kısmında Türkiye MotoFest'te 8 gün boyunca 40'a yakın farklı spor etkinliğiyle dolu dolu bir organizasyon gerçekleştireceğiz.

'MOTOSİKLET KAZANACAK, TÜRKİYE KAZANACAK'

Türkiye için onur verici bir gelişme olduğunu vurgulayan Akülke, 'Uluslararası Motosiklet Federasyon'u ile 6 aylık bir görüşmenin ardından Türkiye'de sağlık sisteminin ve Afyonkarahisar'ın lojistik anlamda pistin rahatlığı avantajlarımızla bir şehir adıyla ilk defa 2 tane Dünya Şampiyonası ayakları gerçekleştireceğiz. Bu sene Avrupa'nın en büyük organizasyonlardan bir tanesini yapmayı Allah bize nasip etti. 80 milyonluk bir ülkede hala motosiklette istediğimiz bir yerde değiliz ama bir ilke imza atıp yeni bir başlangıç yapacağız. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Sayın Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Afyonkarahisar belediyelerinin, valiliğin, basın mensuplarının, yerel medyanın ve halkın büyük destekleri oldu. Sizlerin desteğiyle buralara geldik. Güzel bir organizasyon sizleri bekliyor. Herkesi Afyonkarahisar'a bekliyoruz. İnanıyorum ki motosiklet kazanacak, Türkiye kazanacak' ifadelerini kullandı.

'8 GÜNDE 100 BİNDEN FAZLA İNSANIN KATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Covid-19 önlemleriyle alakalı gelen sorulara yanıt veren Akülke, 'Tüm tedbirlerimizi aldık. Başta aşı pasaportu olmak üzere, HES kontrolleri, otomatik ateş ölçer cihazları, girişlerde aşı olmak isteyenlere aşı olabilecek imkanlarımız mevcut. PCR testleri için seyyar sağlık ocaklarımız olacak. Bu tedbirleri alırken organizasyona 8 günde 100 binden fazla insanın katılacağını düşünüyoruz' açıklamalarında bulundu.

ÖZTÜRK: MOTOSİKLET SEKTÖRÜNÜ ENDÜSTRİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Türkiye Motosiklet Federasyonu ile 2-3 yıldır etkileşim içinde olduğunu vurgulayan MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk ise şunları kaydetti:

'Amacımız motosikletin gelişmesi. Motosiklet kullanıcıların sağlıklı bir sürüş yapabilmesi. En önemlisi Afyonkarahisar'da MXGP MotoFest'i geniş kapsamlı markalarımızla beraber yapacağız. 2019'daki etkinliğe 40 bin ziyaretçi gelmişti. Bu sayı, bu yıl 100 bini aşacak. Dolayısıyla markaların da buraya gücünü getirmiş olması motosiklete olan sevgiyi de arttıracak. İnşallah sektörün istediği güzel gelişmeleri Cumhurbaşkanımıza raporu sunumu yaparak Türkiye'deki motosiklet sektörünün endüstri haline getirmek istiyoruz.'

Basın toplantısına katılan marka temsilcileri de motosiklet kültürünün gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

SPOR Dünya Motokros Şampiyonası'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı
SPOR Dünya Motokros Şampiyonası'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı
SPOR Dünya Motokros Şampiyonası'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı
SPOR Dünya Motokros Şampiyonası'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı
SPOR Dünya Motokros Şampiyonası'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı

Remzi Öztürk, Mahmut Nedim, Motosiklet, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Dünya Motokros Şampiyonası'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika


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