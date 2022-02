Dünya'nın en büyük turizm fuarlarından EMITT 25. kez kapılarını açtı - Son Dakika

Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT 25. kez kapılarını açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan fuarda dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından turizmin gözde beldelerinin yanı sıra popüler tatil rotaları da bir araya geldi. Çok sayıda ülkenin de katılım sağladığı fuarın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Turizm alanında Kuzey Ege'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Ayvalık Belediyesi'nin de yer aldığı fuarda yüzlerce belediye arasında en çok ilgi gören stantlardan biri de Ayvalık oldu. Açılış konuşmaları ile başlayan fuarın ilk gününde Ayvalık standına birçok il ve ilçenin belediye başkanları, gazeteciler, televizyon habercileri ve sektörün içerisinden kurum temsilcileri adeta akın etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, geçtiğimiz yıl katıldıkları İzmir Turizm Fuarı'nda çok büyük ilgi gördüklerini, kentin tanıtımına katkı koymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ayvalık tarihi ve kültürel olarak dünyanın en önemli, en güzel şehirlerinden biri olduğunu ve bun kentte yaşamaktan büyük bir keyif aldıklarını hatırlatan Başkan Ergin, "Halen ziyaret edilen tarihi camileri, kiliseleri, ayazması, geçmişin izlerini taşıyan sokakları, evleri, kapıları ve meydanlarıyla, Kuzey Ege'de Anadolu tarihinin tanığı müzeleriyle, kendine has yemekleriyle çok özel, çok güzel bir şehir Ayvalık" dedi.

Yıllardır, turizm, doğal güzellikler, tarih, kültür ve gastronomi gibi pek çok turizm dalının vazgeçilmez duraklarından olan Ayvalık'ın her yıl milyonlarca misafirini ağırladığını dile getiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Her yıl turizm endüstrisinden binlerce kurum ve kişiyi buluşturan ve bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, kuşkusuz Ayvalık'ın turizm ve seyahat planında çok önemli bir yer tutmaya devam edecek. Şehrimizin tarihi ve kültürel mirasının bilinciyle 2022'de Ayvalık'ta daha çok misafir ağırlamayı, şehrimizi önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi; böylece kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. EMITT Fuarı, bu hedeflerimize ulaşmamız için bize olanak sağlayacak. Şehrimizin ve ülkemizin turizmine değer katacak bu kıymetli fuarda emeği bulunan her kuruma ve kişiye teşekkür ediyorum"dedi.

HEDEF AYVALIK TURİZMİNİ 12 AYA YAYABİLMEK

25. kez kapılarını açan EMİTT Fuarı'na katılan Ayvalık Belediyesi'nin yoğun ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, amaçlarının ilçenin turizm gelirlerini 12 aya yaymak olduğunu vurguladı. EMİTT gibi uluslararası fuarların öncelikle turizmdeki ziyaretçi portföyünü değiştirebilmek adına önemli olduğuna işaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bizim için uzun vadede senede 6-7 ay boyunca çekebileceğimiz kültür turizmi için gelenler Ayvalık'ta ekonomiye can verecektir. Yoksa 45 günde, 2 ayda nüfusun 10 katına çıkması düşünülenin aksine ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlamıyor. Öncelikle süreyi uzatmalıyız. 'Kültür Turizmi' denilince sadece müzeler, binalar akla gelmemeli. Gastronomi, yani yemek kültürü de önemli. Onlarca çeşit otumuz, zeytinyağımız ve mezelerimiz var. Bunlar da turizme hizmet etmeli. Mimari yapımız, tarihimiz hepsi insanları Ayvalık turizmine çekmeli. Sadece denize girilecek zamanda değil, her zaman turizm bir kaynak olabilmeli. Amacımız Ayvalık'ımızı koruyarak her yönüyle tanıtmak. Bu tür fuarlara daha çok katılmalı, başka platformlarda da Ayvalık'ı her yönüyle tanıtmalıyız" dedi.

(Suat Salgın/İHA)