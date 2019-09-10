Dünya'nın en güzel Günbatımı Festival ile karşılanacak

İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan İznik Ekinoks Festivali'nin sonbahar ayağı 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek.

Yılda iki kez tekrarlanan bu doğa olayı, çevresi dağlarla çevrili olan İznik Gölü'nde gerçekleşiyor. Gün batımı saatinde güneş İznik'in karşı kıyısında bulunan Karsak boğazı denilen mevkiden göle kavuşuyor. Dünya üzerindeki belirli göllerde nadiren görülebilen bu doğa olayı güneş suya değdiği an suyun içerisinde dağılıyor.

İznik Ekinoks Festivali 20 Eylül 2019 Cuma günü fotoğraf sergisi ile başlayacak. Ardından tarihi Lefke Kapı'dan bando eşliğinde hareket edecek kortej yürüyüşü ile göl kenarına gidilecek. Burada gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ile 4 gün boyunca günbatımı saatinde yüzlerce fotoğraf sever göl kenarında güneşin batışını bekleyecek. Gün batımı esnasında göl içerisinde ki kürek ve kayıkların eşsiz görüntüleri de karelere yansıyacak.

Bağ Bozumu, Köy Salçası ve Ekmeği, Zeytin ve Zeytinyağı Yapımı Hepsi Bu Festivalde

Festivalin ikinci günü Foto Safari-Kuzey Köyleri turu ile başlayacak. Sansarak, İhsaniye ve Dereköy ziyaretlerinde katılımcılarköy kültürünü yaşayarak doğa fotoğrafçılığı yapacak.Ayrıca köy salçası, köy ekmeğinin yapımını ve tatma fırsatını da burada bulacaklar. Festivalin üçüncügünü Foto Safari-Güney Köyleri turu ile başlayacak.Göllüce ve Çamdibi köylerinde festivale katılanlar eşsiz bir deneyim ile karşılaşacak.Göllüce de ilk olarak gölden ığrıp çekimi fotoğraflanarak zeytin yağı ve zeytin sabunu yapımı gerçekleştirilecek.Ardından her bir katılımcı oluşturulan fotoğraf ormanına kendi adına bir fidan dikecek.Çamdibi Köyü'nde bağ bozumu etkinliği ile eşsiz kareler ölümsüzleştirilecek.Festivalin son günü olan Pazartesi gününde İznik Tarihi Antik Kent Turu ile adeta 2500 yıllık bir yolculuğa çıkılacak.Katılımcılar son günü gerçekleştirilecek Workshop etkinliğinde İznik Çinisi yapma fırsatı bulacaklar.

Ayrıca festival kapsamında geniş katılımlı bir yarışma düzenlenecek.Yarışma kapsamında instagram üzerinde #iznikekinoks2019 başlığıyla @iznikekinoks instagram hesabını fotoğraflarında etiketleyenler arasından en çok beğeniyi alan 30 fotoğrafbir sonraki festivalde sergilenme fırsatı bulacak.Bunun yanı sıra sürpriz ödüllerinde yer aldığı yarışmaya büyük bir katılım bekleniyor.Mart ayında gerçekleşen festivaldeki fotoğraflarda bu kez sergilenecek.

İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Dünyanın en güzel gün batımını eşsiz doğanın içerisinde fotoğraflamak, dünya mirası bir şehirde tarihe yolculuk yapmak için 20-23 Eylül 2019 tarihlerinde tüm insanlığı İznik'e davet ediyoruz" dediler.