Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

21.03.2022 15:32
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Tarım Açık Cezaevi Yerleşkesi yakınlarındaki fidan dikim törenine katıldı.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, son 20 yılda Edirne'de 30 milyon, son 3 yılda ise Edirne'nin farklı bölgelerinde 7,5 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Bu sene de 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını anlatan Vali Canalp, devlet olarak orman sınırlarını planlı ve programlı bir şekilde sürekli geliştirdiklerini ifade ederek, "Dünyadakinin tam tersine bir trend yaşanıyor Türkiye'de. Dünyadaki orman alanları azalırken ülkemizde her geçen yıl artıyor." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Canalp, eşi Ayten Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ile protokol üyeleri öğrencilerle belirlenen alanlara fidan dikti.

Etkinlik sonunda katılımcılara fidan dağıtıldı.

Kırklareli

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen programa katıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, "Ağaç demek su demek, hayat demek" dedi.

Ağaç ve su olmadan bir hayatın düşünülemeyeceğini ifade eden Bilgin, herkesin en az bir fidanı toprakla buluşturması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile Orman İşletme Müdürü Önder Terzi tarafından okulun bahçesine çam fidanı dikildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 2 bin dönüm alanda 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Program kapsamında Vali Aziz Yıldırım, protokol üyeleri ve öğrenciler, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde fidan dikti.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ genelinde 300 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Nevruz'u fidan dikerek kutladıklarını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Gençler ve öğrencilerle birlikte fidan dikiyoruz. İnşallah bunlar büyüyüp ağaç olarak diğer nesillere kalacak. Tekirdağ'ın orman alanları bu tür etkinliklerle genişlemiş olacak. Bu fidanlar dikilip bırakılmıyor sonradan da bakımları yapılıyor. Ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevi. Özellikle yaz aylarında herkesin daha dikkatli olması ve geçen yıl yaşanan orman yangınları gibi üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz."

YORUMLAR
500
Yağlıdere'de '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' etkinliği düzenlendi Yağlıdere'de '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' etkinliği düzenlendi Gediz'de Orman Haftası etkinliği yapıldı Gediz'de Orman Haftası etkinliği yapıldı

orman haftası, Kırklareli, Tekirdağ, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
15:00 Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 15:47:00. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement