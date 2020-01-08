Dünyaca ünlü çiftin Ayasofya'dan fotoğrafı ortaya çıktı: 'Eşi benzeri yok' demişler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü çiftin Ayasofya'dan fotoğrafı ortaya çıktı: 'Eşi benzeri yok' demişler - Son Dakika

Dünyaca ünlü çiftin Ayasofya'dan fotoğrafı ortaya çıktı: 'Eşi benzeri yok' demişler

6 saat önce

ulaştı. Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'yı gezen çift, yapıya hayran kaldı ve kısa sürecek ziyaretlerini 1,5 saate çıkarak bol bol Ayasofya hakkında bilgi aldılar.

Dünyaca ünlü çiftin Ayasofya'dan fotoğrafı ortaya çıktı: 'Eşi benzeri yok' demişler, System.String[]
ulaştı. Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'yı gezen çift, yapıya hayran kaldı ve kısa sürecek ziyaretlerini 1,5 saate çıkarak bol bol Ayasofya hakkında bilgi aldılar. Ayasofya'yı ünlü çifte gezdiren tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, "Ayasofya'dan çok etkilendiler ve 'bu mabedin eşi benzeri yok' dediler.O kadar hayran kaldılar ki Ayasofya programlarını uzatarak tam 1,5 saat Ayasofya'yı gezdiler. Defalarca Türkiye'ye gelmişler. Catherine ilk defa yirmili yaşlarında bir film çekimi için geldiği ülkemize aşık olmuş. Daha sonra Antalya ve Bodrum gibi yerleri de ziyaret etmişler. En kısa zamanda gelip Kapadokya ve Göbeklitepe'ye gitmek istiyorlar. Şehirde üç ayrı dine ait mekanları ziyaret etmelerinin sebebi de İstanbul'un zengin kozmopolit yapısını gözlemlemekti. Onlara son kitabım 'Kanatlarımda İstanbul'u hediye ettiğimde sayfaların arasında kayboldular ve İstanbul'u dünyanın en görkemli şehirlerinden biri olarak nitelendirdiler.Aile en kısa zamanda Türkiye'ye tekrar geleceklerini söylediler" diye konuştu.

(LAR)


- İstanbul
Saffet Emre Tonguç, İstanbul, Ayasofya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:04 Kaynak: DHA
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