Dünyaca ünlü fosil uzmanı Juha Saarinen'den, Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Finlandiya'nın dünyaca ünlü Fosil Uzmanı Dr.Juha Saarinen, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Taşhan'da yapılan kazılar sonucu bulunan fosilleri incelemek için Kayseri'ye geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Saarinen'e kazı ekibinde yer alan Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya da eşlik etti.

Büyükkılıç ziyarette yaptığı konuşmada, doğa bilimcilerin Kayseri'ye olan ilgisinin daha da artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Taşhan mevkisinde 7,5 milyon yıllık 3,5 metre uzunluğunda tek parça fosil bulundu. Tamamı değerlendirildiğinde 25 metrelik bir hayvanın olduğu tahmin ediliyor. Böyle bir buluntu nedeniyle bilim adamları Kayseri'ye gelmeye başladı. Daha önce Berlin'den gelmişlerdi, şimdi Finlandiya'dan geldiler, sonra başkaları da gelecek. Bulunan fosillerden hayvanların 7,5 milyon yıl önce sürüler halinde bu bölgede olduğu görülüyor. Kayseri'nin ve bölgenin jeomorfolojik yapısının yeniden değerlendirilmesini gerektiren bir buluntu. Kazılar devam ediyor. Bu çalışmalarda emeği geçen bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum."

Finlandiyalı Fosil Uzmanı Dr. Juha Saarinen de Kayseri'de çıkarılan fosillerin tama yakın olması ve dünyanın diğer bölgelerinde çıkarılan fosillere nazaran çok büyük olmasının önemli olduğunu belirtti.

Çin ve Afrika'da bulunan fosiller üzerinde de çalışan Saarinen, Kayseri'deki fosiller üzerinde çalışacağını belirtti ve buluntuların dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan materyaller olduğunu söyledi.