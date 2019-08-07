Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü İtalyan tenor, sokak hayvanları için Çeşme'de
Son Dakika Güncel Haber

Dünyaca ünlü İtalyan tenor, sokak hayvanları için Çeşme'de

1 saat önce

DÜNYACA ünlü İtalyan pop tenor Alessandro Safina ve arp sanatçısı Victor Espinola, sokak ve barınakta kalan sahipsiz hayvanlar yararına İzmir'in Çeşme ilçesinde konser verecek.

Dünyaca ünlü İtalyan tenor, sokak hayvanları için Çeşme'de, System.String[]
DÜNYACA ünlü İtalyan pop tenor Alessandro Safina ve arp sanatçısı Victor Espinola, sokak ve barınakta kalan sahipsiz hayvanlar yararına İzmir'in Çeşme ilçesinde konser verecek.
Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) tarafından sahipsiz hayvanlar yararına gerçekleştirilen konserde, İtalyan pop tenor Alessandro Safina ve arp sanatçısı Victor Espinola ile birlikte birçok isim sahneye çıkacak. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda 11 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de yapılacak konserin gelirinin tamamı, Çeşme'deki sahipsiz hayvanlara aktarılacak. Daha önce Sezen Aksu, Sertab Erener, Ferhat Göçer ve Meyra ile yaptığı düetlerle bilinen Safina, bu kez sevilen şarkıcı Nez ile düet yapacak. İzmir Filarmoni Orkestrası'ndan 45 kişilik bir grubun da eşlik edeceği konser, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Ayrıca konserin bir gün öncesinde ise Aya Yorgi Koyu'ndaki bir kumsalda 'Pre-Party' düzenlenecek. Alessandro Safina'nın ev sahipliği yapacağı partinin geliri de yine sahipsiz hayvanlar yararına kullanılmak üzere ÇESAL'a bağışlanacak. Partiye katılanlar hem Alessandro Safina ile tanışma fırsatını yakalayacak, hem de Victor Espinola'dan, DJ Drummer Jay ve DJ Su Yıldız eşliğinde harika bir harp ve davul şovu izleyecek.


Alessandro Safina, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY kabin ekipleri yeni üniformalarıyla göz kamaştırdı
Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi Kim Kardashian, özel davetli olduğu Jennifer Lopez'in konserine katılmadı Oyuncu Demet Akbağ, siyah bikinisiyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:45:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü İtalyan tenor, sokak hayvanları için Çeşme'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]