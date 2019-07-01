Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü metal grubu Opeth İstanbul'a geliyor
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Dünyaca ünlü metal grubu Opeth İstanbul'a geliyor

53 dakika önce

İSVEÇ'in dünyaca ünlü progresif metal grubu Opeth, Rock Off 2019 festivali kapsamında 6 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da sahne alacak.

Dünyaca ünlü metal grubu Opeth İstanbul'a geliyor, System.String[]
İSVEÇ'in dünyaca ünlü progresif metal grubu Opeth, Rock Off 2019 festivali kapsamında 6 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da sahne alacak.

2014 yılında ilki gerçekleşen ve aralarında Megadeth, Korn, Amon Amarth, Apocalyptica gibi dünyaca ünlü gruplara ev sahipliği yapan Rock Off festivalinde bu yıl İsveç'in progresif metal grubu Opeth konser verecek. Parkorman'da gerçekleşecek festivalde Opeth'in yanı sıra Finlandiyalı folk metal grubu Ensiferum, Pentagram, Black Tooth, Khepra, Undertakers ve TEC de sahne alacak. Festivalde akustik performanslar, imza ve söyleşi seansları da gerçekleşecek.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:38 Kaynak: DHA
istanbul, temmuz, isveç, metal, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 yıl İsveç'te çalıştı, emekli olunca köyüne gelip pizzacı dükkanı açtı Ünlü doktora soruşturma: 12 kızı denek olarak kullandı! Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından çok konuşulacak çıkış: Aklıma korkunç şeyler geliyor 'Ergenekon' davasında karar açıklanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:31:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü metal grubu Opeth İstanbul'a geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]