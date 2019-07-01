Dünyaca ünlü metal grubu Opeth İstanbul'a geliyor
53 dakika önce
İSVEÇ'in dünyaca ünlü progresif metal grubu Opeth, Rock Off 2019 festivali kapsamında 6 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:38 Kaynak: DHA
İSVEÇ'in dünyaca ünlü progresif metal grubu Opeth, Rock Off 2019 festivali kapsamında 6 Temmuz Cumartesi günü İstanbul
'da sahne alacak.
2014 yılında ilki gerçekleşen ve aralarında Megadeth, Korn, Amon Amarth, Apocalyptica gibi dünyaca ünlü gruplara ev sahipliği yapan Rock Off festivalinde bu yıl İsveç'in progresif metal grubu Opeth konser verecek. Parkorman'da gerçekleşecek festivalde Opeth'in yanı sıra Finlandiyalı folk metal grubu Ensiferum, Pentagram, Black Tooth, Khepra, Undertakers ve TEC de sahne alacak. Festivalde akustik performanslar, imza ve söyleşi seansları da gerçekleşecek.
- İstanbul
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