Ağrı Dağı'nda aynı gün 450 dağcı zirve yaptı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda aynı gün 450 dağcı zirve yaptı

10.08.2022 10:03

DÜNYANIN dört bir yanından gelerek 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 450 dağcı, aynı günde zirve yapma mutluluğu yaşadı.

DÜNYANIN dört bir yanından gelerek 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 450 dağcı, aynı günde zirve yapma mutluluğu yaşadı.

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı, yılın her dönemi dünyanın dört bir yanından ve yurt içinden dağcıları ağırlıyor. Araçlarla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı eteklerindeki 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme mezrasına gelen dağcılar, burada belirli bir ücret karşılığında bölgedeki köylülerin at ve katırlarıyla sağladığı lojistik destekle ilk tırmanış sırasında kamp yüklerini hafifletiyor. Ardından tırmanışa geçen dağcılar, yüksek irtifaya uyum sağlamak ve dinlenmek için aynı gün 3 bin 200 metre, ikinci gün ise 4 bin 200 metrede kamp yapıyor. Üçüncü gün yaz aylarında 4 bin 800 metrede başlayan buzulları aşarak zirve yapan dağcılar, aynı gün ilk kamp alanına dönüp faaliyetlerini sonlandırıyor.

Her geçen gün dağcı ve doğa tutkunlarının rotasına giren Ağrı Dağı, tırmanış turizmiyle yöre ekonomisine büyük katkı sağlıyor.Bölgeye guruplar halinde gelen dağcıların rehberler eşliğinde tırmanışlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan, şöyle konuştu: "Kavurucu sıcakların yaşandığı bugünlerde 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağır Dağı'nda hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düşerken çıkan tipi nedeniyle de dağcılar zor anlar yaşayabiliyor. Hafta sonu dünyanın ve Türkiye'nin dört bir tarafından Ağrı Dağı'na gelen yaklaşık 450 dağcı aynı gün tesadüfen zirvede buluşarak belki de bir rekor kırmışlardır. Zirveye çıkan guruplar sırasıyla hatıra fotoğrafı çekilmek için dakikalarca beklemiş. Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın zirvesini son yıllarda hiç bu kadar kalabalık görülmemiştir. Bu bizim için sevindirici bir olay. Ağır Dağı yöremiz için bacasız bir fabrika olmuş ve yüzlerce kişi buradan ekmek yiyor."

Ağrı Dağı'na İran'dan geldiğini söyleyen Ahmed Pür, "İranlılar Ağrı Dağı'nı çok sevdiği için buraya çıkmak isterler. Şu an burada yüzlerce İranlı dağcı var" diye konuştu.


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Çorak araziye kurduğu meyve bahçesiyle turizme de hizmet etmek istiyor Çorak araziye kurduğu meyve bahçesiyle turizme de hizmet etmek istiyor
Kaynak: DHA

Toros Dağları, Doğubeyazıt, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda aynı gün 450 dağcı zirve yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda aynı gün 450 dağcı zirve yaptı - Son Dakika
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