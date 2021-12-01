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Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok! - Son Dakika

Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!

01.12.2021 11:26
Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!

The Economist, Dünya Çapında Yaşam Maliyeti 2021 raporunu bugün yayımladı. Rapor, dünyanın en pahalı şehirleri listesinde bu yıl büyük değişikliklerin olduğunu ortaya koydu. Koronavirüs, bu değişikliğin başlıca nedeni olurken şehirlerdeki enflasyon oranı yüzde 3,5 olarak ölçüldü.

Toplamda 173 şehrin ele alındığı rapora göre dünyanın en pahalı şehri unvanı, Hong Kong'dan İsrail'in finans ve teknoloji merkezi Tel Aviv'e geçti. İsrail şehrinin bu listenin bir anda başına tırmanmasının nedeniyse koronavirüs pandemisinin etkisiyle gıda ve hizmetlerdeki ani enflasyon artışı olarak gösterildi. Tel Aviv, geçtiğimiz yıl 6. sırada yer alıyordu.

Dünyanın en pahalı şehir sıralamasında Tel Aviv'in ardından Fransa'nın başkenti Paris geldi. Paris, ikinci sırayı kendisiyle aynı puanda olan Singapur ile paylaştı. Listenin üçüncü sırasında İsviçre'nin en büyük kenti Zürih yer alırken uzun süredir zirvelerde bulunan Hong Kong, bu şehirlerdeki fiyat artışları nedeniyle artık dördüncü sıraya yerleşti. Dünyanın en pahalı 10 şehri sıralaması şu şekilde:

EN PAHALI ŞEHİRLER

1- Tel Aviv, İsrail

2 -Paris, Fransa ve Singapur

3- Zürih, İsviçre

4- Hong Kong, Çin

5 - New York, ABD

6 - Cenevre, İsviçre

7- Kopenhag, Danimarka

8- Los Angeles, ABD

9- Osaka, Japonya

EN UCUZ ŞEHİRLER

Dünya Çapında Yaşam Maliyeti 2021 raporu, yaşaması en pahalı şehirlerin yanı sıra en ucuz şehirleri de gösterdi. Çoğunlukla savaş yaşanan ülkelerdeki şehirlerin oluşturduğu liste şöyle:

1- Şam, Suriye

2- Trablus, Libya

3- Taşkent, Özbekistan

4- Tunus, Tunus

5- Almatı, Kazakistan

6- Karaçi, Pakistan

7- Ahmedabad, Hindistan

8- Cezayir, Cezayir

9- Buenos Aires, Arjantin

10- Lusaka, Zambiya

Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!

Tel Aviv, Şam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok! - Son Dakika


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