Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!

Dün saat 07.30 sıralarında Maltepe'de iddiaya göre 5 katlı binanın bodrum katında oturan Kezban K. banyoya girdi. Duş aldığı sırada bir kişinin banyo penceresinden kendisini izlediğini fark ederek durumu eşi Ramazan K.'ya söyledi. Ramazan K. şüpheliyi kovalamaya başladı. Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Ramazan K. şüpheliyi yere yatırıp tokatladı.

Şüphelinin elini öperek yalvardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed Ç.'yi (22) gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne getirdi.

"BİR AN KENDİMİ KAYBETTİM"

Şüpheli Muhammed Ç. emniyetteki ifadesinde olay günü işe gitmek için evden çıktığını ve bir binanın önünden geçerken su sesi duyduğunu söyledi. Binanın önünde durakladığını ve sesin zemin kattaki daireden geldiğini söyleyen Muhammed Ç. "Banyo penceresi yere yakın olduğu için pencerenin dibine kadar yaklaştım ve su sesinin buradan geldiğine emin oldum. Daha sonra bir an kendimi kaybettim ve eğilerek banyo penceresinden içeri baktım. Banyo penceresi yarım açık vaziyetteydi. Bir süre pencereden içeri baktım ancak içerisi görünmediği için içerideki kişiyi göremedim" dedi.

"İLK DEFA YAPTIM PİŞMANIM"

Bu sırada arkasından bir kişinin yanına koşarak geldiğini gördüğünü ve panikleyerek kaçmaya başladığını anlatan Muhammed Ç.'nin, "Bir iki sokak kaçtıktan sonra ismini sonradan Ramazan K. olarak öğrendiğim ve içeriye baktığım dairenin sahibi olan kişi beni yakaladı. Daha sonra beni yakaladığı sokağa polisler geldi. Banyo penceresinin sinekliğini yırtmadım. Ben pencereden bakarken sineklik yırtıktı. Pencereden içeri bakarken banyoda bulunan ismini sonradan öğrendim kadının kendisini ya da evini daha önce gözetlemedim. Böyle bir olayı ilk defa yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.