"Düşen göktaşı parçalarının değeri ne kadar" sorusunun cevabı belli oldu - Son Dakika

"Düşen göktaşı parçalarının değeri ne kadar" sorusunun cevabı belli oldu

İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Öğreti Üyesi Dr. Ayşegül Yelkenci, dün akşam saatlerinde düştüğü iddia edilen göktaşının parçalarının 2015 yılında Bingöl Sarıçiçek köyüne düşen göktaşı ile aynı değerde olmayabileceğini açıklayarak, "Dün akşam düşen çok önemli bir astroidin parçası...

İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Öğreti Üyesi Dr. Ayşegül Yelkenci, dün akşam saatlerinde düştüğü iddia edilen göktaşının parçalarının 2015 yılında Bingöl Sarıçiçek köyüne düşen göktaşı ile aynı değerde olmayabileceğini açıklayarak, "Dün akşam düşen çok önemli bir astroidin parçası değilse öyle o kadar fiyatlara kimse satamaz. Hatta bütçe yoksa kimse bulan kişiden bunları almaz. Bunlara bel bağlamamak lazım" dedi.

Dün akşam saatlerinde Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirden göktaşının düştüğü görülmesiyle, 2015 yılında Bingöl Sarıçiçek köyüne düşen göktaşı akıllara geldi. Başta köy halkı olmak üzere çevre illerden de gelenler göktaşı parçalarını toplayıp satarak ciddi bir gelir elde etmişti. Alanında uzman isimler dün akşam düşen göktaşı ile 2015 yılında düşen göktaşının parçalarının aynı değerde alıcı bulamayacağını söyledi.

"METEORLARIN BAZILARI ATEŞ TOPU OLARAK ADLANDIRILIYOR"

İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Öğreti Üyesi Dr. Ayşegül Yelkenci, "Hergün dünyanın atmosferine binlerce meteor giriyor. Dün akşam yaşanan olayın bir meteor olduğunu düşünüyoruz. Bu binlerce meteordan bazıları gündüz oluyor parlamasını fark etmiyoruz, bir kısmı da gece oluyor. Bu Trabzon, Artvin, Muş civarından gözlemlenen büyük ihtimalle de Artvin ve Gürcistan'a düşmüş ihtimali olan dün akşam gözlenen meteor çok büyüktü. Meteorlar sürtünmeden ötürü böyle bir iz bırakıyorlar. Bazıları çok büyük olup hızlı gelebiliyorlar. Saniyede 100 kilometre olabiliyor. Meteorların bazıları ateş topu olarak adlandırılıyor. Dün akşam düşen ateş toplarından birisi olabilir. Bu patlamadan sonra yere düşen bir parça kalabilir kalmaya da bilir. Yere düşene kadar kül de olabilirler" dedi.

"HATTA BÜTÇE YOKSA KİMSE BULANDAN BUNLARI ALMAZ"

Meteorların genellikle ne zaman düşeceğinin tahmin edildiğini belirten Yelkeci, "Yıl içerisinde şu zamanlarda olacak deriz. Şu aralar bir meteor yağmuru yok. Bundan sonraki Temmuz'da olacak. En parlaklarından birisi Ağustos'ta olacak. Bunlar her sene oluyor. Biz ne zaman göktaşı yağmuru olacak biliyoruz. Bu düşen taşları yeryüzünde bulabilirsek daha kesin bilgiler elde edebiliyoruz. Biz bu cisimlerin her birini izliyoruz. Bu düşen parçanın yörüngesini hesaplayabiliyoruz. Düşmemiş varsa bunları da takip edebiliyoruz. Henüz daha bir rapor gelmedi. Endişe verecek bir şey yok. Uzaylılar ile alakası yok. Bu düşen parçaları bulursak çok şanslıyız. Daha önce Bingöl'e düşen göktaşının parçalarına büyük ödenekler sağlandı. Köylülerden para karşılığında alındı. Her zaman bu bütçe olmayabilir. Dün akşam düşen çok önemli bir astroidin parçası değilse öyle o kadar fiyatlara kimse satamaz. Hatta bütçe yoksa kimse bula kişiden bunları almaz. Bunlara bel bağlamamak lazım" açıklamasını yaptı.

"BU GÖKTAŞI YERE DÜŞTÜ MÜ BUNU BİLMEK GERÇEKTEN ÇOK GÜÇ"

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Sinan Aliş ise yaptığı açıklamada, "Göktaşı ve meteor ikisi de aynı şeydir. Biz göktaşı kullanılmasını tercih ediyoruz. Dün akşam yaşanan olay son derece sıradan bir olaydır. Her an dünya atmosferine milyonlarca göktaşı giriyor. Bunların bazıları mercimek büyüklüğünde oluyor. Bu gördüğümüz boyutta fazla olmuyor. Çıkan ateş topundan birkaç metre büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz. ya da 5-10 metre arasında da olabilir. Yakın zamanda 2013'te Rusya'da bir kasabaya böyle bir şey düşmüştü. Onun da güzel görüntüleri vardı. Dünde bizde çok yerde görüntüledik. Bu göktaşı yere düştü mü bunu bilmek gerçekten çok güç. Araştırma yapmak gerekir. Çok yüksekten geçiyor. 50 kilometre yükseklik diyebiliriz. Yere çarpmadan parçalara ayrılmış olabilir. Göktaşları direk düştükleri yerde arabalara, evlere, camlara büyük zarar verebilir. Canlı varsa mutlaka ölümler olabilir. Umarız ki araziye düşmüştür. Bu dönemde biz atmosfere giren çok sayıda göktaşı görüyoruz. Bunların tarihleri bellidir. Ne zaman daha çok görülüler bellidir. Yıl boyunca gözlemlenen 12-13 tane göktaşı yağmurları var. Bunlardan birisi Ağustos ayında olur. Onlar çok küçük taşlardan oluşur. Yaz aylarında daha çok göreceğiz ifadesi doğru bir ifade değildir. Dün akşam gördüğümüz olaydan çok sık görmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Ertuğrul Gün/İHA)

İstanbul Kültür Üniversitesi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 05:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Düşen göktaşı parçalarının değeri ne kadar' sorusunun cevabı belli oldu - Son Dakika

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