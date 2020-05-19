Düştepe oyun müzesi 5 yaşında - Son Dakika

Düştepe oyun müzesi 5 yaşında

Türkiye'nin ilk oyun müzesi olarak Ataşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan Düştepe Oyun Müzesi 5 yılını doldurdu.

Düştepe oyun müzesi 5 yaşında, System.String[]

Türkiye'nin ilk oyun müzesi olarak Ataşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan Düştepe Oyun Müzesi 5 yılını doldurdu.

20'den fazla ülkeden ve yaklaşık 200 koleksiyonerden toplanan iki bine yakın oyunu bir araya getiren Düştepe Oyun Müzesi, çocukların hayallerine, yetişkinlerin de çocukluklarına ortak oluyor.

Barbaros Mahallesi'nde 60 bin metrekarelik Mimar Sinan Parkı içerisinde ahşap bir binada hizmet veren Oyun Müzesi'nin küratörlüğünü yazar ve şair Sunay Akın, tasarımını Ayhan Doğan üstlenmişti. Müzede 150 yıllık satranç takımı, Viktorya Dönemi'nin küp oyunları, 100 yıllık ilk taş ev inşa oyunu, ilk uzay oyunlarına varıncaya kadar yüzlerce oyun bulunuyor. Oyun kültürünü geliştiren çizgi roman, edebiyat, sinema ve televizyon dünyasının kahramanlarının da yer aldığı müzede bulunan oyun ve oyuncakların tarihi 1800'lerin başına kadar uzanıyor.

Ataşehir'lilerin ve tüm İstanbul'un hizmetine açılan müzede, bir yandan oyun kültürü hakkında bilgi verilip, bir yandan da masa üstü oyunlar oynanıyor. Müzenin önünde bulunan Düştepe Oyun Bahçesi'nde ise çocuklar için bowling, satranç, mini golf, labirent, masa tenisi ve ahşap salıncaklar yer alıyor.

Ayrıca Ataşehir Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı ve isteyen okullara derslerini Düştepe Oyun Müzesi'nde işleyebilme fırsatı da sunulan uygulamayla, öğrenciler derslerini müze içerisinde daha keyifle yapabiliyor.

Düştepe Oyun Müzesi'ni kurulduğu günden bu yana yaklaşık 50 binden fazla kişi ziyaret etti. Müzede gerçekleştirilen atölyelerden kukla gösterilerine, masal anlatımından oyun turnuvalarına kadar 120 etkinliğe ise 5 bin çocuk katıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle faaliyetine ara verilen müze, salgın sonrası yeniden hizmete açılacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Kültür-sanat alanında yapılan her yatırımın, aydınlık yarınlar için atılan en büyük adım olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin ilk oyun müzesi olan Düştepe Oyun Müzemizi 5 yıl önce ilçemize kazandırdık. Böylelikle gelişen teknolojinin fiziksel olmasa da ruhen böldüğü aileleri, müzemizde yaptığımız etkinliklerle bir araya getirip kaliteli zaman geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Kültür, sanat, tarih alanında geçmişin izlerini aramayan milletlerin, geleceğinin olmayacağı inancıyla müzeciliğe ilçemizde önem veriyor ve çocuklarımızın faydalanabileceği bilgileri onlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler Düştepe için "oyun müzesi" dedik, ama kurduğumuz aslında bir "oyun kültürü müzesiydi". Bireylerin kişisel gelişiminde etkin rol üstlenen, aynı zamanda çocukluğun en eğlenceli anları olan oyunların tarihçesini öğrenip, 7'de 70'e her yaş grubundan insanı aynı masa etrafında bir araya getirmeyi hedefledik ve başardık" dedi.

Oyun Müzesi'nin küratörlüğünü yapan Sunay Akın, "Ataşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan söyleşide şunları söyledi: "1990'ların başında Almanya'da Nürnberg Oyuncak Müzesi'ni gezdikten sonra, yaklaşık 30 yıl önce, müzecilikte artık çocuk tarihiyle ilgili pek çok çalışma ve araştırma yapıldığına dikkat ettim. Dünyada oyun müzeleri, masal müzeleri ve oyuncak müzeleri kurulmakta fakat Türkiye bunun farkında değildi. Oyuncak müzesini kurduktan sonra bir de oyun müzesi ve masal müzesi kurma hayalim vardı. Oyun müzesinin tarihi aslında masalların, çizgi romanların, oyuncakların tarihidir. Müzede bulunan 150 yıllık oyunlar bize o günler hakkında bilgiler veriyor. Bu müzede yer alan oyunlar, günümüzde bilinen bazı oyunların da atasıdır. Bu müzede çocuk oyunları tarihinin ilk örnekleri yer alıyor. Çok değerli bu oyunların bir örneği daha yok, orijinal benzerlerini bulamayacağınız için bu müzeden bir tane daha kuramazsınız. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir, 19 Mayıs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düştepe oyun müzesi 5 yaşında - Son Dakika

Son Dakika

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı         
18:01
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu         
17:50
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı         
17:31
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı         
15:07
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak         
15:06
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su         
14:59
Galatasaray'dan Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak         
14:46
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü         
14:42
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi         
14:42
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın         
14:33
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi         
14:27
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi         
14:24
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 18:18:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düştepe oyun müzesi 5 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]