Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu 90 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu 90 yaşında yaşamını yitirdi

29.04.2023 20:31

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sağıroğlu'nun vefatını duyuran yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, "Sinemamızın ve tiyatromuzun hem üretiminde hem eğitiminde eşsiz hizmetleri olan Duygu Sağıroğlu hocamızı kaybettik. Cenazesi 2 Mayıs Salı günü öğle vaktinde Levent Camii'nde kaldırılarak Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecektir." dedi.

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu, 90 yaşında hayata gözlerini duyurdu. Sinemada, yönetmen, senarist ve sanat yönetmeni olarak çalışan Sağıroğlu'nun vefatını yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu 90 yaşında hayatını kaybetti

SALI GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Seyhan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: "Sinemamızın ve tiyatromuzun hem üretiminde hem eğitiminde eşsiz hizmetleri olan Duygu Sağıroğlu hocamızı kaybettik. Cenazesi 2 Mayıs Salı günü öğle vaktinde Levent Camii'nde kaldırılarak Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecektir." Sağıroğlu için ayrıca, 4 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'te Atlas Sineması'nda anma toplantısı gerçekleştirilecek.

Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu 90 yaşında hayatını kaybetti

DUYGU SAĞIROĞLU KİMDİR?

Trabzon'da 1932'de dünyaya gelen, 20'ye yakın sinema filmini yönetirken, 30'un üzerinde filmin ise senaryosunu yazan Sağıroğlu, 1965'te yönettiği ilk filmi "Bitmeyen Yol"la büyük ilgi topladı. Avrupa ve ABD'de opera dekoratörlüğü çalışmaları yapan Sağıroğlu, 1979'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema TV Enstitüsü'nde ve Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca gerçekleştirdiği yenilikçi sahne tasarımlarıyla övgü toplayan Sağıroğlu, "Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü", "Yılın Sahne Tasarımcısı" ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" gibi birçok ödüle layık görüldü.

Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu 90 yaşında hayatını kaybetti
Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Duygu Sağıroğlu, Yönetmen, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu 90 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:16 Kılıçdaroğlu, Bayraktar kardeşlere böyle seslendi: Siz de şampiyonlar liginin parçası olacaksınız
22:13 Fenerbahçe'nin yeni kalecisi İrfan! Bu performanstan sonra Altay'ın formayı alması çok zor
22:05 Fenerbahçeli Jorge Jesus, Zico'dan sonra bil ilki başardı
21:56 Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Jorge Jesustan ses getiren açıklama: Umarım hakem iyi yönetir
21:54 AK Parti seçim aracının sürücüsü TİP'li gençleri görünce izleyenleri şaşırtan bir tepki verdi
21:48 Beşiktaş-G.Saray derbisi için Jorge Jesus'tan olay yorum: Umarım hakem iyi yönetir
21:48 Son Dakika: Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti
21:47 Kılıçdaroğlu, Bayraktar kardeşlere böyle seslendi: Siz de şampiyonlar liginin parçası olacaksınız
21:32 AK Parti seçim aracının sürücüsü TİP'li gençleri görünce kendinden geçti
21:30 Eleştiriliyor ama kazanıyor! Jorge Jesus, Zico'dan sonra F.Bahçe'de bir ilki başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 22:41:16. #1.11#
SON DAKİKA: Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu 90 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement