DÜZCE Akçakoca günübirlik tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika

Akçakoca günübirlik tatilcilerin akınına uğradı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi haftasonu Ankara ve yakın illerden gelen günübirlik tatilcilerin akınına uğradı.

Karadeniz'in en uzun sahillerinden birine sahip olan ve Ankara ile İstanbul gibi iki büyük şehrin arasında bulunan Düzce'nin Akçakoca İlçesi, güneşli hafta sonunu geçirmek isteyen günübirlik tatilcilerin uğrak mekanı oldu. Tatilciler, mavi bayraklı 3 sahiline sahip Akçakoca'da deniz, güneş ve kumun tadını doyasıya çıkartırken Akçakoca sahillerini hem şehir dışından hem de Düzce'den giden günü birlik tatilciler doldurdu. Tatilciler, özellikle Ankara gibi deniz olmayan illerden gelirken hem yakınlığı hem de diğer tatil yörelerine göre ucuz olması nedeniyle tercih ettikleri Akçakoca sahillerinde güneşli hafta sonunun tadını çıkarttılar.

"ANKARA'DAN GÜNÜ BİRLİK GEZMEYE GELDİK"

Ankara'dan günü birlik tatil için Akçakoca'ya gelen Ceyda Yüce; "Akçakoca'yı çok beğendik. Ankara'dan geliyoruz. Yakın olduğu için günübirlik gelmeyi tercih ettik. Çok hoşumuza gitti. Doğası da çok güzel plajları da çok güzel herkese tavsiye edeceğim. Çok güzel ormanların içinde yoldan geldik. Altı biraz taşlı ama denizi çok güzel. Çeken akıntıya karşı ise kardeşim ile birlikte denize girdiğim için kıyılarda yüzdük. Sorun olmadı" dedi.

HAVA 35, DENİZ SUYU SICAKLIĞI 25 DERECEYİ BULDU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden hafta sonunu değerlendirmek için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen bir başka vatandaş ise: " Gebzeden geldik. Hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Malum pandemi süreci var. Anca buralara gelebiliyoruz. 2 saatlik mesafesi var İstanbul'a. Burada da bir yazlığımız var. Hafta sonunu ailemiz ile burada geçiriyoruz. Hava sıcak, deniz güzel insanlar yoğunluklardan dolayı kendilerini plaja atmışlar. Karadeniz'in çeken akıntısı bu bölgede yok. O genelde İstanbul Şile'de oluyor. Ama dikkat ediyoruz. Burada öyle bir sıkıntı yok insanlar rahatlıkla buraya gelebilirler" şeklinde konuştu.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceyi buldu Akçakoca'da sahillerde vatandaşlar güneşlenirken, Korona virüs nedeni ile sahillerde ise çeşitli önlemler alınıyor.