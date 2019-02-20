Son Dakika Haberleri: Düzce'de 2018 Yılında 6 Bin 645 Daireye Yapı İzni Verildi

Düzce'de 2018 Yılında 6 Bin 645 Daireye Yapı İzni Verildi

2 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2018 yılı Ocak-Aralık ayları toplamında Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 6 bin 645 olduğu bildirildi.

Düzce'de 2018 Yılında 6 Bin 645 Daireye Yapı İzni Verildi, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2018 yılı Ocak- Aralık ayları toplamında Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 6 bin 645 olduğu bildirildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: İHA

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