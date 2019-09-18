Son Dakika Haberleri: Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Aksu idaresindeki 81 DK 351 plakalı otomobil ile Rıdvan Esmeray yönetimindeki 06 EA 6405 plakalı otomobil, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Rıdvan Esmeray otomobilde sıkıştı.

Esmeray, olay yerine gelen itfaiye ve Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ekiplerince bulunduğu yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Esmeray'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Esmeray, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
ABD vize vermezse Ruhani Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal edecek Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi 67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 00:58:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]